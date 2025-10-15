Op halve kracht de sprint winnen, het is weinig toprenners gegeven. Maar woensdag deed Tim Merlier het toch mooi in de eerste echte etappe van de Tour of Holland. Bij de finish in Dordrecht was hij nét te snel voor de Nederlandse troef Olav Kooij.

De Belg Merlier heeft Kooij van een zege afgehouden in de eerste etappe van de Tour of Holland. De 32-jarige wielrenner van Soudal Quick-Step had aan het einde van een spannende massasprint in Dordrecht net wat meer over dan de 23-jarige Nederlander. De derde plaats was voor de Deen Tobias Lund Andresen. Dinsdag begon de Nederlandse wielerronde nog met een proloog en wat kritiek daar op. De korte tijdrit werd in het donker verreden en hoewel dat werd omarmd, waren renners niet blij met een ander experiment van de organisatie.

Niet fitte winnaar

Merlier boekte woensdag in de rit over 119 kilometer vanuit Dordrecht zijn zestiende zege van het seizoen. Kooij (Visma - Lease a Bike) staat op elf overwinningen, waarvan twee in de Ronde van Italië. Merlier was niet topfit, zei hij in het flashinterview. "Ik deed het op timing, niet met de benen. Ik zat op mijn limiet, want het was echt een zware sprint, en ik ben een beetje uit conditie. Dit was de vijftigste zege dit seizoen voor de ploeg. We hebben nu al twee ritten gewonnen hier, dus ik denk dat onze week al goed is."

𝟱𝟬𝘁𝗵 𝘃𝗶𝗰𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝘀𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻 𝗳𝗼𝗿 𝗦𝗼𝘂𝗱𝗮𝗹 𝗤𝘂𝗶𝗰𝗸-𝗦𝘁𝗲𝗽 💥



A phenomenal achievement for The Wolfpack (and our season doesn't until Sunday) 🤩



Photo: Cor Vos pic.twitter.com/ncEdQIxBYt — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) October 15, 2025

Mooie koers voor Soudal Quick-Step

Zijn Britse ploeggenoot Ethan Hayter won de proloog van dinsdag in Den Haag. De etappekoers duurt tot en met zondag en gaat donderdag verder met een individuele tijdrit in Etten-Leur. Dan draagt de Zweed Jakob Söderqvist de leiderstrui. De Tour of Holland is volgens organisator TIG Sports & Events de opvolger van de Ronde van Nederland die tot 2004 werd verreden. Na de tijdrit volgen er op vrijdag en zaterdag heuveletappes in Limburg en op de VAM-berg. Zondag is de afsluitende rit rondom Arnhem, waar ook heuvels en zelfs een stuk gravel is opgenomen in het parkoers.