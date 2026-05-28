De Ronde van Italië is donderdag toe aan alweer de achttiende etappe. Voordat het vrijdag en zaterdag weer loodzwaar wordt in de bergen, krijgen de puncheurs vandaag hun kans. Maar vlak is deze rit allerminst, een steil muurtje op tien kilometer van de finish gooit de kaarten volledig door elkaar. Volg de etappe hier live.

Het peloton vertrekt om 13.15 uur vanuit Fai della Paganella in Trentino en finisht tussen 17.00 en 17.30 uur in Pieve di Soligo, midden in de Prosecco-streek. De 168 kilometer lange route voert oostwaarts naar de provincie Treviso, met halverwege al een gecategoriseerde klim naar Fastro. De echte beslissing valt echter in de finale, waar de Muro di Ca' del Poggio, 1,1 kilometer aan gemiddeld 12,1 procent, de pure sprinters definitief overboord gooit.

Spaart klassementsman Thymen Arensman de benen?

Voor klassementsrenners als Thymen Arensman is dit geen rit om energie in te steken. De Nederlander staat derde in het algemeen klassement, op 4 minuten en 27 seconden van leider Jonas Vingegaard. Arensman bewaart zijn kruit voor de zware bergritten van vrijdag en zaterdag, die zijn podiumkansen definitief kunnen maken of breken. De kopman van Netcompany INEOS lijkt vooral zijn derde plek te moeten verdedigen te opzichte van Australiër Jai Hindley.

Wie zijn de favorieten voor de ritzege?

De Muro di Ca' del Poggio fungeert als scherprechter en maakt dit een rit voor explosieve renners of voor een kopgroep die de ruimte krijgt. Jhonatan Narváez is de grote naam om in de gaten te houden: de Ecuadoriaan won deze Giro al drie ritten en de venijnige slotklim lijkt op zijn lijf geschreven. Ook Andreas Leknessund zal na drie tweede plaatsen eindelijk willen toeslaan. Verder zijn Jasper Stuyven, Toon Aerts en Corbin Strong namen om in de gaten te houden. Uiteraard kijken we met een oranje bril ook uit de naar de kansen van Wout Poels, die zijn trilogie in grote ronden kan voltooien.

