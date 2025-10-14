Het Zuiderpark in Den Haag was dinsdagavond het decor van dé aftrap van de vernieuwde NIBC Tour of Holland. Hierdoor keert er na 21 jaar weer een meerdaagse wielerkoers terug op enkel Nederlandse bodem. De eerste editie werd afgetrapt met een proloog van vier kilometer, eentje met een bijzondere primeur. Iets waar de Nederlands kampioen tijdrijden Daan Hoole geen fan van was. "Ik vind een normale start beter.''

De proloog in Den Haag was een bijzondere opening. De race werd namelijk gereden in het donker. Het parcours werd verlicht door 189 tijdelijke lichtmasten. Een ambiance waar Hoole wel aan kan wennen. "Het is wel spectaculair. In combinatie met de vele mensen langs de kant die veel lawaai maken is het vet. Het voelt snel'', vertelt de 26-jarige renner van Lidl-Trek in gesprek met Sportnieuws.nl.

'Niet heel speciaal eerlijk gezegd'

Een primeur voor de proloog van de Tour of Holland was dat de renners van start gingen achter een startgate, zoals we die kennen van het BMX. De renners konden dit oefenen tijdens de verkenning. Iets wat Hoole niet heeft gedaan. Na afloop van zijn race uitte hij zijn mening over het startformat. "Niet heel speciaal eerlijk gezegd."

Een van de redenen van de onvrede van Hoole is dat het niet heel handig staat. Ook gaf hij een ander defect aan. "Bij Tim Merlier ging hij eerder open. Ik vind een normale start beter."

'Daar ben ik niet zo'n held in'

De proloog van vier kilometer is slechts het voorgerecht van de Tour of Holland. Donderdag wordt er nog een tijdrit gereden; eentje van vijftien kilometer in de omgeving van Etten-Leur. Een rit waar de Nederlands kampioen naar uitkijkt. "Ik weet dat donderdag me beter ligt dan vandaag. Vooral omdat het vandaag nat was, daar ben ik niet zo'n held in." Hoole eindigde uiteindelijk als tiende in Den Haag.

Hoole, wie dit jaar nog een tijdrit in de Giro op zijn naam schreef, legt ook uit dat tijdens deze proloog normaal gesproken weinig tijdsverschillen te maken zijn. Toch was dat dinsdag mogelijk dankzij het natte wegdek. "Zeker omdat er zoveel scherpe bochten zijn. Als je risico durft te nemen, kun je wel veel verschil maken."

'Het is toch wel speciaal'

De weersituatie in Den Haag was jammer voor Hoole, want zijn ambities voor de Tour of Holland zijn torenhoog. "Ik verwacht best veel van mezelf. Tijdens de Vuelta en het EK voelde ik me goed. Daarna probeer ik zo lang mogelijk te trainen voor deze wedstrijd." Het geeft Hoole ook extra motivatie dat de koers op eigen bodem wordt gereden. "Het is toch wel speciaal zo in eigen land. Mooi parcour, chapeau voor de organisatie. We gaan hier voor het eindklassement."

Uitslag proloog

Hoole eindigde dus uiteindelijk als tiende. Zijn tijd was zeven seconden langzamer dan de winnaar Ethan Hayter, wie de eerste oranje leiderstrui mag aantrekken. De Britse renner was uiteindelijk 33 honderdste sneller dan de Australiër Cameron Rogers. Naast Hoole eindigden ook Huub Artz (4), Nils Eekhof (6) en Olav Kooij (7) in de top tien van de proloog.