Bij Visma | Lease a Bike zijn ze opgeschrikt door een vervelend ongeluk. De pas 22-jarige Cian Uijtdebroeks werd tijdens een training geschept door een auto en belandde in het ziekenhuis. De onfortuinlijke Belg wijst in een eerste reactie naar de automobilist.

Hoewel volgens Het Laatste Nieuws de precieze oorzaak van het ongeluk niet duidelijk is, doet Uijtdebroeks zijn kant van het verhaal. Die versie liegt er niet om. "Er reed een auto uit de parkeergarage, die stak de baan op en reed me aan tijdens de training", aldus de jongeling op Instagram.

Kneuzingen en schaafwonden

De actie resulteerde in een pijnlijke botsing. Gelukkig voor hem en Visma | Lease a Bike heeft de wielrenner niets gebroken en mocht in de avonduren het ziekenhuis verlaten. "Cian heeft wel een paar kneuzingen en schaafwonden opgelopen. De komende dagen gaan we zien hoe zijn herstel verloopt."

Het is de vraag of Uijtdebroeks zondag kan starten tijdens het Belgisch kampioenschap. De timing van de botsing is wat dat betreft vrij beroerd, al hoopt de Belg vooral dat automobilisten in het vervolg wat beter opletten. "Alsjeblieft, wees aandachtig voor de zwakke weggebruiker. Als je dat niet doet, speel je met levens", zo liet hij woensdag weten.

Het gebeurt vaker dat profwielrenners tijdens hun training ernstig in botsing raken. Een half jaar geleden was Remco Evenepoel de pineut. De olympisch kampioen botste tegen een postwagen en moest maandenlang revalideren.

Visma | Lease a Bike naar Tour de France

De 22-jarige Uijtdebroeks kampt de laatste jaren met de nodige fysieke problemen. Vorig jaar kampte hij bijvoorbeeld met rugproblemen waardoor zijn zenuwen naar zijn benen werden aangetast. Ook eerder dit jaar had hij last van zijn rug. Daardoor weet de jonge belofte nog niet écht door te breken in het wielerpeloton. Hij zou sowieso niet meedoen aan de Tour de France.

Zijn ploeg maakte daar eerder deze week de selectie van bekend. Jonas Vingegaard hoopt voor de derde maal de Tour de France te winnen en krijg daarbij hulp van zeven ploeggenoten. Opvallend is dat er geen enkele Nederlander een plek in de selectie heeft.