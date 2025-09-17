Fabio Jakobsen kent nog geen topseizoen. De 29-jarige sprinter kampt met veel blessureleed. Toch maakt Jakobsen zijn opwachting om op Nederlandse bodem terug te keren in het wielerpeleton. Tenminste, dat hoopt zijn ploeg.

Jakobsen werd de afgelopen tijd flink geplaagd door blessures. In maart van dit jaar onderging hij een operatie aan zijn bekkenslagaders, omdat daar een vernauwing zat. Door deze ingreep lag hij er bijna vijf maanden uit. Op 12 augustus maakte de renner van Picnic PostNL zijn rentree in de Ronde van Denemarken. Ruim een week later sloeg het noodlot weer toe. Tijdens de derde etappe van de Renewi Tour brak Jakobsen zijn sleutelbeen op drie verschillende plekken.

'Hopen dat hij het haalt'

Ondanks alle pech lijkt de sprinter een snelle terugkeer in het wielerpeleton te maken. Tijdens de presentatie van de NIBC Tour of Holland verscheen namelijk de naam van Jakobsen op de deelnemerslijst.

De sportief directeur van team Picnic PostNL, Pim Ligthart, vertelde tegen Sportnieuws.nl dat de deelname van Jakobsen aan de Tour of Holland nog geen zekerheidje is. "Hij is nog herstellende. We proberen hem zo snel mogelijk terug te krijgen. Ik hoop dat hij de start van de Tour of Holland haalt. Dan kan Jakobsen doorgaan op de goede lijn waarop hij aan het begin van het seizoen zat."

Concurrentie met andere sprinters

Mocht Jakobsen aan de start van de Tour of Holland verschijnen, kan hij zijn borst alvast natmaken. Woensdag werd er namelijk een ijzersterk deelnemersveld gepresenteerd voor de Nederlandse wielerronde, zeker als het om de sprinters gaat. Zo staan grote namen als Olav Kooij, Europees kampioen Tim Merlier en Nederlands kampioen Danny van Poppel op de startlijst.

Etappewinnaar in Giro als vervanger?

Als de start van de Tour of Holland toch de vroeg komt voor Jakobsen, heeft zijn ploeg nog een andere goede sprint-troef in handen. Casper van Uden won begin dit seizoen nog een etappe in de Giro. Ligthart vertelt hierover: "Ik weet nog niet of hij op de reserve-lijst staat of dat hij gaat deelnemen aan de World Tour-wedstrijd die op dezelfde dagen wordt gereden in China."