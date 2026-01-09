Er kwam donderdag opmerkelijk nieuws uit de wielerwereld. Eli Iserbyt heeft op 28-jarige leeftijd besloten om te stoppen. De succesvolle veldrijder doet dat niet uit vrije wil, maar vanwege een blessure. Een dag later geeft hij aan het daar heel erg moeilijk mee te hebben.

Als veldrijder reed hij veelvuldig tegen Mathieu van der Poel in de winterperiode. Daar komt per direct een noodgedwongen eind aan. Iserbyt heeft een probleem met zijn liesslagader en moet daarom op aanbeveling van de artsen een punt achter zijn loopbaan zetten. Hij liet donderdag weten dat hij ook recreatief niet meer mag fietsen. Dat valt hem the day after heel zwaar, zo blijkt in gesprek met Belgische media.

Steun van 'heel goeie vrouw'

Iserbyt doet aangeslagen en met zo nu en dan een snik zijn verhaal. "Het voelt nog altijd een beetje onrealistisch. En heel pijnlijk", aldus de 28-jarige. Gelukkig krijgt hij wel veel support van zijn geliefde Fien Maddens, die zijn steun en toeverlaat is. "Ik heb het geluk dat ik een heel goeie vrouw heb. We komen supergoed overeen, dat is iets om op terug te vallen. Maar mijn job is weggevallen, en daarmee ook de zingeving in het leven. Daar heb ik het enorm moeilijk mee."

Stoppen wilde Iserbyt dan ook absoluut niet. Hij zocht naar eigen zeggen 'de grenzen van het medische op'. Het bleek niet genoeg. "Ik kan mezelf niets verwijten en heb alles gegeven. Het ergste is nu misschien nog in de spiegel kijken. Naar mijn gevoel is de helft van mijn lichaam verminkt door de littekens."

Bericht van Mathieu van der Poel

De moeilijke beslissing maakte veel los in de wielerwereld. Grote namen uit de sport betuigden hun medeleven. Zo liet Wout van Aert een gebroken hart achter in een reactie op Instagram. Op datzelfde medium wenste Van der Poel de Belg 'veel sterkte'. Ook namen als Thibau Nys, Thymen Arensman, Tim Merlier en Jordi Meeus hebben hun steun geuit.

Iserbyt won in 2022 en 2023 brons op het WK veldrijden. Enkele jaren eerder werd hij in Rosmalen Europees kampioen. In totaal schreef hij ook zeventien wereldbekerwedstrijden op zijn naam. Ook in de Superprestige was het veelvuldig raak.

Fien Maddens

Iserbyt, die in het verleden een relatie had met de Nederlandse wielrenster Puck Moonen, is al jaren samen met Maddens. De twee trouwden in 2023. Ook bij haar zijn er veel emoties, zo vertelt ze in een uitgebreid verhaal op haar sociale media. "Het was een van de grootste privileges van mijn leven om hem zijn hele hart te zien steken in de sport waar hij van houdt", schrijft ze onder meer. "En daarom doet dit deel zoveel pijn."

"Het is pijnlijk, en oneerlijk, en zwaarder dan woorden kunnen bevatten. Maar zelfs met dat alles... mijn hart is vol."