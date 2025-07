Dylan Groenewegen is één van de kanshebbers voor de gele trui in de eerste etappe van de Tour de France. De Nederlandse topsprinter maakte al het nodige mee in zijn bewogen carrière, zoals een valpartij met landgenoot Fabio Jakobsen. Maak kennis met de rasechte Amsterdammer.

Hij wordt daar op 21 juni 1983 geboren en groeit op in de Rivierenbuurt. Zijn opa, oud-wielrenner Ko Zieleman, steutelt Groenewegens eerste racefiets in elkaar. Dat hij talent heeft, blijkt al op jonge leeftijd. Bij de junioren spurt hij naar een tweede plek in Kuurne-Brussel-Kuurne en op latere leeftijd (in 2014) wint hij de beloftenversie van de Ronde van Vlaanderen.

Zijn grootste overwinning boekt hij in 2015 namens Team Roompot-Oranje Peloton. Hij pakt Tom Boonen, die op dat moment in zijn retour is, in de Brussels Cycling Classic. Dat valt ook op bij LottoNL-Jumbo (het huidige Visma | Lease a Bike), dat net de weg omhoog heeft gevonden.

Nationaal kampioen

In zijn debuutjaar in 2016 daar pakt hij meteen de nationale titel. Helaas voor hem mag hij de rood-wit-blauwe kleuren niet dragen in de daaropvolgende Tour de France, omdat hij niet geselecteerd wordt. Een jaar later maakt hij wel zijn debuut. En hoe. In de slotetappe van 2017 naar de befaamde Champs-Élysées is hij de beste. Het zorgt voor tranen - en historische beelden - bij zijn toenmalige vriendin en huidige vrouw Nine Storms:

Groenewegen ziet het als zijn absolute hoogtepunt in de Ronde van Frankrijk. "Parijs was een doorslag, van: dit was een droom en eindelijk is het gelukt", blikt hij terug in gesprek met Sportnieuws.nl. "Als jong jongetje droom je van een rit in de Tour de France. En je weet dan niet of er nog meer gaan komen of wat dan ook. Ook ín Parijs. Daar ben ik heel blij om."

In de jaren na zijn eerste overwinning vestigt Groenewegen zich als topsprinter in het peloton. Hij wint nog eens drie ritten met de geel-zwarte brigade, waarna zijn carrière een enorm omslagpunt kent.

Veelbesproken crash met Fabio Jakobsen

In het merkwaardige coronajaar wordt er niet veel gekoerst. In een van de spaarzame rondes veroorzaakt Groenewegen een historische crash. In de Ronde van Polen snelt hij samen met landgenoot Fabio Jakobsen met hoge snelheden naar de finish. Groenewegen wijkt flink uit van zijn lijn en duwt Jakobsen met zo'n 80 kilometer per uur de dranghekken in. De gevolgen zijn groot.

Groenewegens landgenoot werd twee dagen in coma gehouden. Alles in zijn gezicht was stuk, maar zijn belangrijkste organen blijven gelukkig ongedeerd. "De valpartij zal voor altijd een zwarte bladzijde in mijn carrière blijven", zegt Groenewegen erover via Instagram. Van de UCI krijgt hij met ingang van het ongeluk een schorsing van negen maanden.

Overwogen te stoppen

De val maakte veel impact op Groenewegen in de periode dat hij niet mocht fietsen. Hij denkt zelfs aan stoppen. " Ik heb toen wekenlang de garage niet opengedaan omdat ik mijn fietsen niet wilde zien. Alles wat met fietsen te maken had, mocht in dozen gestopt worden. Dat mocht van mij weg", vertelt hij in de podcast De Grote Plaat.

Zijn terugkeer vindt plaats in de Ronde van Italië. Hij wint er niks, en in de rest van het jaar ook nauwelijks wat. Het zorgt ervoor dat de topsprinter zijn geluk elders zoekt, bij BikeExchange (inmiddels Team AlUla). Bij het toenmalige Jumbo-Visma staat het algemeen klassement en krijgt Groenewegen weinig kansen in de grote rondes.

Beladen momenten in Tour de France

In 2022 keert hij terug in de Tour de France, met naast hem Jakobsen. Groenewegens landgenoot wint de tweede etappe in Denemarken, hij zelf een dag later etappe 3. " Ik weet wat hij heeft meegemaakt, het was meer dan verdiend", vertelt hij over de zege van Jakobsen. In 2024 wordt Groenewegen opnieuw Nederlands kampioen én wint hij zijn zesde etappe in de Tour de France. Mooier kan haast niet, in het rood-wit-blauw. Dit jaar fietst hij zijn laatste in dienst van Team AlUla.

Gelukkig gezin

Tijdens zijn koersloze maanden is de situatie met zijn zwangere vriendin Nine Storms ook penibel. Vanwege zwangerschapscomplicaties ligt zij eind 2020 in het ziekenhuis, waarna Groenewegen besluit haar ten huwelijk te vragen. Enkele dagen later, zes weken voor de oorspronkelijke geboortedatum, komt zoon Mayson ter wereld.

Die houdt net als zijn vader van snelheid, zo is te zien op de sociale media van zijn vader en moeder. En waar het kan steunt Mayson zijn vader. Wie weet is hij van de partij als zijn vader zijn zevende etappe in de Ronde van Frankrijk wint. De eerste is hem in ieder geval op het lijf geschreven.