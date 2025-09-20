Met de NIBC Tour of Holland keert er vanaf dit jaar weer een meerdaagse wielerkoers terug op alleen Nederlandse bodem. De eerste editie van de vernieuwde ronde kent in oktober een ijzersterk deelnemersveld. Wie er aan de start ontbreekt, is de meest controversiële wielerploeg van het moment. "Ik heb opgelucht ademgehaald."

In Den Haag werd woensdag de NIBC Tour of Holland gepresenteerd. De vernieuwde wielerwedstrijd volgt de Ronde van Nederland op, die voor het laatst in 2004 werd gereden. Hiermee wordt er van 14 tot en met 19 oktober weer een meerdaagse wielerkoers volledig op Nederlandse bodem gereden. Aan de start van de eerste editie staat een ijzersterk deelnemersveld.

'Geweldige line-up'

Zo staan sprintkanonnen als Olav Kooij, Fabio Jakobsen en de Belg Tim Merlier op de voorlopige startlijst. Ook andere Nederlandse toppers als Daan Hoole, Danny van Poppel, Mike Teunissen en Taco van der Hoorn worden aan de start verwacht. "Het is een geweldige eerste line-up", verklaart Roxane Knetemann, oud-wielrenster en koersdirecteur van de NIBC Tour of Holland, in een gesprek met Sportnieuws.nl.

'Opgelucht adem gehaald'

De wielerploeg die tijdens de Vuelta voor veel controversie zorgde, Israel-Premier Tech, staat niet op de startlijst van de Tour of Holland. Knetemann vertelt hierover: "Ik kan niet ontkennen dat ik wel opgelucht adem heb gehaald." De dochter van recordwinnaar van de Ronde van Nederland, Gerrie Knetemann, vertelt verder dat de Israelische ploeg wel is uitgenodigd om deel te nemen, maar zelf heeft bedankt.

Knetemann keek als koersdirecteur met afschuw naar de protestacties in de Vuelta. "Wat in de Vuelta is gebeurd, is natuurlijk waanzin en rampzalig voor de sport. Die manier van demonstreren, daar kijk je met angst naar als je een ronde gaat organiseren. Israel-Premier Tech staat niet aan de start van de Tour of Holland, dus we hopen dat die acties aan ons voorbij gaan."

'Typisch Nederlandse koers'

De Tour of Holland wordt door middel van zes etappes door heel Nederland gereden. "Het wordt een typische Nederlandse koers, zoals het hoort'', stelt Knetemann. "We zijn super trots op het routeschema.'"

Er wordt afgetrapt met een korte 'supercoole' proloog van vier kilometer in Den Haag. De vierde etappe is geïnspireerd op de Amstel Gold Race. "Deze etappe flirt ermee om de koninginnenrit te zijn", aldus Knetemann. De NIBC Tour of Holland wordt afgesloten in Arnhem, waar de renners meerdere malen een gravelstrook moeten bedwingen. "Een fantastisch einde van de koers, gravel is hot", zo vindt Knetemann.

'Magie van het wielrennen'

Naast het fietsen zelf, worden er veel randevenementen georganiseerd tijdens de ronde. Het is dan ook het doel om de wielersport op de kaart te zetten bij de jeugd in Nederland. "Mijn grootste doel als koersdirecteur is om mensen te enthousiasmeren. Topsport samen met fanbeleving is de kernwaarde. Dat is de start van veel meer", vertelt Knetemann. "Verder hebben we de ambitie om komende jaren uit te groeien tot een koers waar we niet meer omheen kunnen. Een World Tour-wedstrijd worden is het einddoel."

Ook Pim Ligthart, sportief directeur van team Picnic PostNL, benadrukt tegen Sportnieuws.nl hoe belangrijk een meerdaagse wielerronde voor Nederland is. "De aanraakbaarheid voor de fans is het belangrijkst voor de wielersport. Ik weet nog wel toen ik als klein jongetje op het parkoers van de Eneco Tour mocht rijden. Dat zal ik nooit meer vergeten. Hopelijk gaan veel mensen even naar de magie van het wielrennen kijken. Die aanraking is belangrijk, dan raken jonge kinderen geïnspireerd. Daarom is het mooi dat de koers door heel Nederland gaat."