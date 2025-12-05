De wielerploeg rond superster Mathieu van der Poel krijgt vanaf volgend seizoen een nieuwe naam. Het Canadese Premier Tech stapt in als naamsponsor en vervangt daarmee Deceuninck, dat eerder zijn vertrek aankondigde. Daardoor rijdt de ploeg vanaf 2026 verder als Alpecin–Premier Tech, een opvallende sponsormove binnen het succesvolle Belgische team.

Premier Tech – fabrikant van onder meer verpakkingsmachines – was tot en met dit jaar nog verbonden aan Israel–Premier Tech, maar besloot dat project te verlaten na toenemende druk rondom de oorlog in Gaza. Nu kiest het bedrijf voor een langdurige samenwerking met de ploeg van de gebroeders Roodhooft: een contract van drie jaar, met de optie voor nóg drie seizoenen.

Nieuwe naamgever valt samen met verlenging Alpecin

Opvallend genoeg komt de nieuwe sponsor binnen op het moment dat de andere naamgever juist duidelijkheid gaf: Alpecin verlengde deze week zijn contract met twee jaar, met een optie voor een derde seizoen. Het Duitse haarverzorgingsmerk blijft daarmee minstens tot eind 2027 hoofdpartner van het team van Van der Poel. De broers Roodhooft spraken van 'een belangrijke bevestiging van vertrouwen' en een basis om 'verder te kunnen bouwen'.

Het vertrek van Deceuninck als naamgever kwam eerder dit jaar al naar buiten, al blijft het kozijnenbedrijf wel aan boord als partner. De vrouwenploeg krijgt door de nieuwe sponsor dezelfde naamswijziging en gaat koersen als Fenix–Premier Tech.

Ploeg bouwt stevig door met nieuwe aanwinsten

De entree van Premier Tech gaat hand in hand met een flinke versterking van de selectie. De komst van de ervaren Canadees Hugo Houle is rechtstreeks gelinkt aan de nieuwe sponsor. Daarnaast werden eerder al renners als Maurice Ballerstedt, Gerben Thijssen, Florian Sénéchal en Jonas Geens vastgelegd voor 2026. Ook de vrouwenploeg krijgt meerdere nieuwkomers.

Naast kopman Van der Poel telt de ploeg met Tibor Del Grosso, Oscar Riesebeek en talent Senna Remijn nog drie Nederlanders. Met de nieuwe sponsorstructuur en een breed versterkte selectie lijkt Alpecin–Premier Tech klaar voor een nieuwe fase richting de wereldtop.

#ShapingTheFuture with Premier Tech!



We are incredibly proud and excited to announce that @_PremierTech will join our structure as second naming partner from 2026 onward, supporting both our Men’s and Women’s WorldTeams as well as our Development Teams.



— Alpecin-Deceuninck Cycling Team (@AlpecinDCK) December 5, 2025

Van der Poel en Van Aert klaar voor nieuwe veldritrivaliteit

Met de komst van Premier Tech en het verlengen van Alpecin is de structuur rond Van der Poels ploeg stevig neergezet voor de komende jaren én dat komt precies op tijd. De Nederlander maakt zich namelijk niet alleen op voor een nieuw wegseizoen, maar ook voor een intense winter in het veld. Van der Poel rijdt dit seizoen dertien crossen, en zoals nu blijkt hoeft hij niet lang te wachten op de eerste grote krachtmeting.

Ook Wout van Aert kondigde deze week zijn veldritprogramma aan, en dat belooft vuurwerk: vijf rechtstreekse duels tussen de twee veldriticonen staan al vast, te beginnen op 20 december in Antwerpen. Daarna volgen confrontaties in onder meer Hofstade, Loenhout, Mol en Zonhoven. De rivaliteit die al sinds 2015 het veldrijden draagt, krijgt daarmee opnieuw een hoofdrol. Ditmaal in een winter waarin beide kemphanen sterker dan ooit lijken.