Wout van Aert is deze winter op acht verschillende crossen te zien. Dat heeft zijn ploeg Visma | Lease a Bike bekend gemaakt. Kijkend naar de kalenders komen er maar liefst vijf clashes met Mathieu van der Poel aan.

De eerste wedstrijd waar Van Aert aan de start verschijnt is op 20 december tijdens de wereldbeker in Antwerpen. De drievoudig wereldkampioen doet verder mee in Hofstade, Heusden-Zolder, Dendermonde, Loenhout, Mol, Zonhoven en tijdens het Belgisch kampioenschap in Beringen.

"De kerstperiode is sowieso een fase van het veldritseizoen waar ik graag bij ben", aldus Van Aert op de website van Visma - Lease a Bike. "Vanwege de crossen zelf, de grote hoeveelheden supporters die aanwezig zijn dankzij de vakantie en het feit dat crossen op dat moment in mijn voorbereiding op de grote klassiekers op de weg perfect in mijn opbouw past."

Mathieu van der Poel

Vorige week maakte Mathieu van der Poel bekend dertien veldritten op te nemen in zijn programma voor dit seizoen. De twee toprenners treffen elkaar voor het eerst bij de wereldbeker in Antwerpen. Daarna staan de regerend wereldkampioen uit Nederland en zijn eeuwige rivaal uit België tegenover elkaar in de veldritten van Hofstade, Loenhout, Mol en Zonhoven.

In het verleden zijn er al een hoop clashes geweest tussen Van der Poel en Van Aert. Zo ook meer dan regelmatig tijdens het WK veldrijden. De eerste keer was in 2015 toen Van der Poel won van Van Aert in het Tsjechische Tabor. De drie edities daarna in 2016, 2017 en 2018 won Van Aert het WK en versloeg hij de Nederlander. De zes jaar daarna was het weer aan Van der Poel en versloeg hij Van Aert telkens, behalve bij het WK van 2022. Toen pakte de Brit Tom Pidcock het wereldkampioenschap.

Wegritten

Van Aert heeft nog niet bekendgemaakt wanneer hij zijn seizoen op de weg zal gaan beginnen. De Belg gooit in het voorjaar altijd hoge ogen tijdens de klassiekers en hij staat bekend als een van de beste temporijders en knechten in het peloton. Bij Visma | Lease a Bike heeft Van Aert een contract voor het leven.