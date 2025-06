Mathieu van der Poel verliest weddenschap, wereldkampioen lacht als laatst

Mathieu van der Poel reed woensdag een uitstekende tijdrit tijdens de vierde etappe van het Criterium du Dauphiné. Toch had het iets sneller gemoeten voor de Nederlander in het groen. Nu verloor hij namelijk een weddenschap.

Van der Poel is altijd een smaakmaker in het wielrennen en dat laat hij tijdens de eerste etappes in de Dauphiné weer zien. Zelfs een breuk in zijn pols weerhoudt hem er niet van mee te doen met de besten. Hij had voor de Franse rittenkoers zelfs zoveel zelfvertrouwen, dat hij de wereldkampioen tijdrijden uitdaagde.

Toprenner Mathieu van der Poel open over 'vervelende breuk': 'Het is een moeilijke periode' Het was 'een van de zwaarste dagen ooit' voor Mathieu van der Poel dinsdag in het Critérium du Dauphiné. Hij liet zich gelden in de slopende rit, ondanks zijn gevoelige breuk. "Ik heb het weinig rust kunnen geven, omdat het daarvoor een moeilijke periode is."

Weddenschap

Van der Poel zou een foto van zijn tijdritfiets naar Remco Evenepoel hebben gestuurd met de tekst: 'wedden dat ik binnen één minuut van je zit in de Dauphiné?', zo schrijft wielerjournalist Daniël Dwarswaard van het Algemeen Dagblad op zijn X-account. Dat durfde de Belg wel aan, want ook hij verkeert in bloedvorm.

Het resultaat: Evenepoel fietste het snelst van iedereen en hield zo grote concurrenten Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar achter zich. De Sloveen eindigde zelfs op 49 seconden van de Belg tijdens een tijdrit van 17,4 kilometer. Van der Poel was iets langzamer dan de Sloveen en eindigde op 1,01 minuten van Evenepoel. Dubbel winst voor de Belg van Soudal-Quick Step dus.

Tadej Pogacar grote verliezer in Dauphiné, Remco Evenepoel wint tijdrit en pakt leiderstrui Het Criterium du Dauphiné is dé voorbereidingskoers op de Tour de France en dit jaar staan er meer sterren dan ooit aan de start. De tijdrit beloofde dan ook een titanenstrijd te worden en dat gebeurde. Remco Evenepoel was de snelste in Zuidoost-Frankrijk, waar Tadej Pogacar een tik te verwerken kreeg.

Ideaal

Evenepoel pakte naast de etappewinst ook de leiderstrui in de Dauphiné. Hij heeft nu een voorsprong op Vingegaard van zestien seconden en op Pogacar van 38 seconden. Van der Poel staat veertien tellen van de Belg.

Donderdag volgt een etappe die Van der Poel wel lijkt te liggen. In het glooiende Franse landschap kan de Nederlander misschien voor een dubbelslag gaan: de ritwinst en de gele trui. In het weekend duikt het peloton de bergen in. Dan zal de echte strijd tussen Pogacar, Vingegaard en Evenepoel los gaan barsten.