Het kan voorlopig niet op bij Remco Evenepoel. De Belgische topwielrenner won vorige week voor het derde jaar op rij de wereldtitel wielrennen. Na zijn succes in Rwanda was hij sinds deze week weer in Europa, maar ook daar was het meteen raak bij een prestigieuze wedstrijd.

De Belg kwam namelijk ook in actie op het EK tijdrijden. Net als in Rwanda stond er in Frankrijk ook geen maat op onze zuiderbuur. Evenepoel raffelde het parcours af in 28 minuten en 26 seconden. Daarmee liet hij de concurrenten volstrekt kansloos.

En de concurrentie was niet mals. Filippo Ganna werd op 43 tellen tweede en greep het zilver. Op 1.08 ging het brons naar Niklas Larsen uit Denemarken. De beste Nederlander was Daan Hoole. Hij moest zich tevredenstellen met een zesde plaats, op 1.38 van de Europees kampioen.

Fenomeen op de tijdritfiets

Het is de zoveelste prijs voor Evenepoel in zijn carrière. Zeker op de tijdritfiets is hij schier onverslaanbaar. Hij won de afgelopen drie wereldkampioenschappen en werd ook olympisch kampioen. In Parijs greep hij de befaamde dubbel, want ook in de wegwedstrijd was hij de beste. Dat lukte het recente WK niet in Rwanda. Daar moest hij Tadej Pogacar voor zich dulden. De Sloveense alleskunner prolongeerde daarmee zijn titel.

Succes voor Nederland bij de vrouwen

Bij de vrouwen was er ook geen al te verrassende winnaar. Net als op de WK ging ook op de EK de gouden plak bij het tijdrijden naar Marlen Reusser. Zij won met overmacht de wereldtitel en het Europees kampioenschap. In Frankrijk was er onverwachts succes voor de Nederlandse Mischa Bredewold. Zij leek naast een podiumplaats en een medaille te grijpen met een vierde plek, want in eerste instantie had ze vier honderdsten van een seconde achterstand op de nummer drie. Vervolgens vond er echter een tijdscorrectie plaats en had ze zo twee tienden van een seconden over voor het brons.