Het afgelopen wielerseizoen is nog geen drie weken oud voor Remco Evenepoel. Toch is de Belgische toprenner zich al vol aan het focussen op aankomend jaar. In de Verenigde Staten drijft hij zichzelf tot het uiterste. "Hij is zo perfectionistisch als een Formule 1-piloot."

Evenepoel kende een goed slot van zijn seizoen. Zo kroonde hij zich tot Europees én wereldkampioen tijdrijden. In beide gevallen verpulverde hij de concurrentie. De 25-jarige renner, die volgend jaar gaat fietsen voor R ed Bull-BORA-hansgrohe, wil ondanks zijn dominantie zichzelf nog verder tot het uiterste drijven.

'I k denk niet dat er een coureur is die hier al zo vaak is geweest'

Daarom stapte Evenepoel vorige week zaterdag op het vliegtuig naar San Francisco. Daar bracht hij een bezoek aan het hoofdkwartier van zijn fietsproducent Specialized voor materiaaltests. Hij is daar een regelmatig over de vloer, zo vertelt Leo Menville, medewerker van Specialized, aan de Waalse krant La Dernière Heure. "Het moet al zijn vijfde of zesde bezoek geweest zijn.''

Daarmee is Evenepoel een uitzondering op de regel. " Ik denk niet dat er een coureur is die hier al zo vaak is geweest. Remco is een van onze ambassadeurs, maar onze relatie gaat verder dan dat contract. We zijn heel close'', verklaart Menville.

'In totaal zat hij vijftien uur in onze windtunnel'

Evenepoel maakte de oversteek over de Atlantische Oceaan samen met vijftien medewerkers van zijn nieuwe ploeg. Het doel van het bezoek was om de nieuwste wielerontwikkelingen te testen. En dat deed de tweevoudig olympisch kampioen dan ook uitgebreid. " Maandag en dinsdag zat hij in totaal vijftien uur in onze windtunnel. Hij arriveerde om 7 uur ‘s morgens en vertrok pas om 18 uur", aldus Menville.

Zijn materiaalpartner is daarom ook zeer onder de indruk van de toewijding van hun ambassadeur. " Zijn toewijding en oog voor detail zijn zo indrukwekkend. Vlak voor zijn terugvlucht woensdagavond reed hij nog een halfuurtje op de piste om zijn tijdritpositie te testen." Menville komt daarom met een bijzondere vergelijking voor Evenepoel. "Hij is zo perfectionistisch als een Formule 1-piloot."

Tijd voor vakantie

Na zijn intensieve testen heeft Evenepoel eindelijk tijd voor rust en vakantie. Het wielerseizoen begint op 20 januari met de Tour Down Under in Australië.