Het is een vruchtbare periode voor het huishouden Evenepoel-Rayane. In september werd topwielrenner Remco Evenepoel wereld- en Europees kampioen tijdrijden, twee weken later slaagde zijn vrouw voor haar master Toegepaste Economische Wetenschappen.

Op 7 oktober mocht Oumi Rayane haar afstudeerhoed opzetten. Op die dag nam ze namelijk haar diploma in ontvangst voor haar master aan de Universiteit van Brussel. De Belgische met Marokkaanse rondde de Toegepaste Economische Wetenschappen met als afstudeerrichting Financiën succesvol af. 7 oktober was ook nog eens een bijzondere dag, omdat ze op die dag drie jaar getrouwd was met de Belgische wielrenner.

Opofferingen

In haar dankwoord bedankt ze allereerst God en vervolgens haar ouders voor hun "eindeloze liefde en support". "Ik deed het voor jullie, het zien van de trots in jullie ogen is echt ongeëvenaard. Bedankt dat jullie zoveel hebt opgeofferd zodat ik mijn dromen kon waarmaken", schrijft Oumi.

In tegenstelling tot veel klasgenoten zat de vrouw van Evenepoel niet standaard in de schoolbanken. "Deze reis was niet de makkelijkste, maar het is er een waar ik enorm trots op ben. "Deze reis was niet de makkelijkste, maar het is er een waar ik enorm trots op ben. Getrouwd zijn met een professionele atleet betekende dat mijn studentenleven draaide om constante reizen, opofferingen en zijn carrière en doelen voorop stellen", zegt ze.

Eigen pad bewandeld

"Toch bleef ik in elk moment van vrije tijd vastbesloten om mijn eigen pad te volgen. Ik heb zelfstandig gestudeerd, ver van de campus..." Dat gebeurde in hotelkamers, tijdens trainingskampen en in vliegtuigen. "Het in balans brengen van mijn studie met een huishouden en een unieke levensstijl leerde me veerkracht, zelfdiscipline en de ware kracht van consistentie."

Evenepoel glunderde van trots bij de diploma-uitreiking. Ook liet hij een reactie achter onder de post: "Zo trots op jou habiba. Je hebt weer eens bewezen wat voor een sterke vrouw je bent."