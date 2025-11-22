Topwielrenner Remco Evenepoel verraste iedereen bij de uitreiking van de Kristallen fiets (trofee voor beste Belgische renner van het jaar) toen hij liet weten wat zijn favoriete moment van 2025 was. Hij verkoos geen moment op de fiets, maar een bijzondere mijlpaal van zijn vrouw als zijn mooiste moment van het jaar.

Evenepoels vrouw Oumi Rayane (25) behaalde haar masterdiploma in Toegepaste Economische Wetenschappen. In oktober mocht zij het prestigieuze papiertje in ontvangst nemen op de Brusselse Grote Markt. Een bijzondere plek voor het koppel. Evenepoel werd eerder ook op die plek gehuldigd.

Het moment waarop Rayane haar diploma in ontvangst nam, is voor Evenepoel dan ook het mooiste moment uit 2025. "Er zijn heel veel mooie sportieve momenten geweest, maar ook met de familie hebben we een speciaal moment mogen meemaken. Dat was het afstuderen van Oumi en haar proclamatie op de Grote Markt", aldus Evenepoel tijdens de uitreiking van zijn Kristallen Fiets.

'We hebben daar onze eerste maanden doorgebracht'

De topwielrenner was onder de indruk van het moment en kijkt terug op "een heel speciale dag". "Ik weet niet hoe het is om een diploma te halen", vertelde hij lachend. "Dus het was wel heel leuk om dat van dichtbij mee te maken. Die dag was super mooi en we hebben op die manier een moeilijk jaar toch heel mooi kunnen afronden."

Evenepoel bewaarde sowieso al warme herinneringen aan de Grote Markt in Brussel. Na zijn Vuelta-winst en WK-zege werd hij daar gehuldigd. Maar dat is niet alles. "We hebben daar eigenlijk onze eerste maanden als koppeltje doorgebracht", vertelt hij. "Op de Grote Markt zijn voor ons echt al heel leuke dingen gebeurd."

Wielerseizoen

Evenepoel kende een goed slot van zijn seizoen. Hij kroonde zich tot Europees én wereldkampioen tijdrijden. In beide gevallen verpulverde hij de concurrentie. De 25-jarige renner gaat volgend jaar gaat fietsen voor Red Bull-BORA-hansgrohe.