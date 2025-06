Tadej Pogacar stelde zondag zonder problemen zijn eindzege veilig in het Critérium du Dauphiné. De Sloveense klassementsrijder hield de gele trui stevig in handen tijdens de laatste etappe, ondanks een speldenprik van Jonas Vingegaard. Mathieu van der Poel ging op zijn beurt voor een moedige solo-aanval, in de hoop zijn felbegeerde ritzege te pakken, maar zag zijn poging vroegtijdig stranden. Uiteindelijk was het Lenny Martinez die de ritzege opeiste.

Mathieu van der Poel reed ruim 50 kilometer voor de finish weg van zijn medevluchters, nadat hij bij de tussensprint in Saint-Michel-de-Maurienne de maximale tien punten had gepakt. Daarmee verstevigde hij zijn positie in het puntenklassement. Tijdens de natte afdaling kreeg de Nederlandse kopman een schrikmoment toen hij bijna ten val kwam, maar gelukkig kon hij met een scherpe reactie een val voorkomen.

Op de zware Côte d’Aussois klom Van der Poel sterk en bouwde een voorsprong op van ruim een minuut ten opzichte van de achtervolgende groep. Het peloton, onder leiding van favorieten als Pogacar en Vingegaard, volgde op meer dan tweeënhalve minuut en hield het tempo strak. Ondanks zijn indrukwekkende solo zette Van der Poel zijn inspanning door, maar zag hij langzamerhand zijn voorsprong slinken en besefte hij dat zijn poging om de ritzege te pakken steeds minder kansrijk werd.

Spannende slotklim

Van de oorspronkelijke kopgroep bleven halverwege de slotklim alleen Lenny Martinez en Enric Mas over, terwijl hun voorsprong nog altijd ongeveer een minuut bedroeg op de groep favorieten. Pogacar, Evenepoel en Vingegaard hielden zich lange tijd rustig, waarbij alleen Tobias Halland Johannessen meerdere keren probeerde aan te vallen.

In de laatste kilometers voor de top versnelde Martinez en liet Mas achter zich. Vingegaard plaatste op 1,5 kilometer van de top een verrassende aanval op Pogacar. De Sloveense leider volgde moeiteloos, maar koos ervoor de Deen geen tegenaanval te gunnen. Dit speelde Martinez in de kaart, die zijn voorsprong vasthield en uiteindelijk de ritzege pakte.

Tadej Pogacar met afstand de sterkste

Terwijl Martinez de zege op zijn naam schreef, deed Pogacar het ogenschijnlijk rustig aan. Hij reed samen met rivaal Vingegaard weg uit de groep favorieten en gunde de Deen de tweede plek in de daguitslag. Met deze overwinning voegt Pogacar voor het eerst het Critérium du Dauphiné toe aan zijn erelijst. In de bergen toonde hij zich een klasse apart en leek hij zich niet eens al te veel in te spannen.

In het algemeen klassement behield Pogacar een voorsprong van 59 seconden op Vingegaard van Visma - Lease a Bike. De Duitser Florian Lipowitz werd derde. De volgende grote confrontatie tussen Pogacar en Vingegaard staat gepland op 5 juli, als de Tour de France van start gaat. Van der Poel moest dankzij de podiumplaats van Pogacar toezien hoe hij de groene trui met een gelijk aantal punten overnam op de slotf