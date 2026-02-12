Tadej Pogacar is zich aan het voorbereiden op het nieuwe wielerseizoen. De 27-jarige Sloveen wil de Tour de France voor het derde jaar op rij op zijn naam schrijven en heeft nog meerdere doelen in 2026. Op de fitnessapp Strava is te zien dat Pogi weer goed in vorm is, al zal het daar niet veel over gaan getuige zijn bijschrift van deze trainingsrit.

'Een eerlijke vraag aan alle fans', zo begint Pogacar zijn stukje op Strava. 'Als je me tegenkomt terwijl ik in gesprek ben met iemand en je vraagt om een foto, dan vraag ik of je me twee minuten wil geven om het gesprek te beëindigen. Wacht je dan vervolgens twee minuten of steek je de middelvinger naar me op en rijd je dan boos weg?', vraagt de Sloveense superster op de fiets zich af. Daar bleef het overigens niet bij voor de renner van UAE Team Emirates, want tussen haakjes schrijft hij nog dat de partner van de persoon in kwestie ook nog eens flink naar hem geschreeuwd had.

'Een lange dag eindigt met het verliezen van mijn grootste fan', schrijft Pogacar sarcastisch, om vervolgens zich serieus tot de mensen te richten. 'Ik hou van jullie allemaal, zelfs de mensen die geen fan van mij zijn maar zich gewoon weten te gedragen en niet zo doen als een verwende tiener'.

Val van Vingegaard

Het lijkt de laatste tijd vaker te gebeuren dat topwielrenners op negatieve manieren in aanraking komen met fans of toeschouwers. Zo ging Jonas Vingegaard laatst onderuit, waarbij hij de schuld gaf aan een Spanjaard die hem had proberen te volgen. Zijn ploeg Visma | Lease a Bike deed vervolgens een oproep op sociale media: "Alsjeblieft, laat renners trainen en geef ze zo veel mogelijk ruimte en rust als mogelijk is."

Is 2025 te overtreffen voor Pogi?

In 2025 was er niemand die zich kon meten met Pogacar. De Sloveen won bijna overal waar hij aan de start stond. Zo was hij de beste in de Tour de France, Strade Bianche, de Ronde van Vlaanderen, de Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik, de Ronde van Lombardije en werd hij wereldkampioen op de weg.