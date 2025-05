Topwielrenner Wilco Kelderman grijpt ópnieuw net naast zege, verrassing wint in Giro d'Italia

Primoz Roglic heeft niet lang van zijn roze trui kunnen genieten. De achtste etappe van de Giro d'Italia was een echte test met onder meer een beklimming van de eerste categorie. De Australiër Luke Plapp soleerde verrassend naar de etappewinst. De renner van Jayco AlUla won zijn eerste etappe in een grote ronde. Diego Ulissi is de nieuwe leider in het klassement.

De lastige heuvelrit bleek op het lijstje te staan van een groot aantal rittenkapers. Het werd een etappe waar de avonturiers succesvol bleken en het peloton uit elkaar fietste. Nederlander Wilco Kelderman speelde een rol van voren. Hij werd tweede.

De 34-jarige renner van Team Visma–Lease a Bike - die volgend jaar aan zijn laatste seizoen als profrenner begint - probeerde meerdere keren uit het peloton te demarreren. Het lukte Kelderman met een groep van zo'n twintig renners weg te rijden. Ook Koen Bouwman zat daarbij.

Met nog een kleine vijftig kilometer te gaan reden Kelderman, Diego Ulissi, Igor Arrieta en Plapp als viertal aan de kop van de koers. Kort daarna viel de 24-jarige Plapp aan. De renner van Team Jayco–AlUla pakte al snel een voorsprong.

Plapp leek te soleren naar de eindwinst, maar dat liet Spanjaard Arrieta niet zomaar gebeuren. Hij fietste weg van Kelderman en ging in z'n eentje de achtervolging in.

Strijd om het roze

Ondertussen ontstond er een strijd om het roze tussen twee Italianen: Ulissi en Lorenzo Fortunato. Het werd een strijd van seconden tussen de mannen die voor rozetruidrager Roglic fietsten. Opmerkelijk genoeg fietsen Ulissi en Fortunato beiden voor XDS Astana en dus moest het team uit Kazachstan een moeilijk beslissing nemen. Wie heeft de grootste kans om de trui te behouden in de volgende etappes?

Op de slotklim werd Arrieta ingerekend, waardoor Kelderman en Ulissi de laatste overgebleven achtervolgers op Plapp waren. Maar ook het peloton inclusief Roglic kwam op gang, waardoor de roze trui voor Ulissi secondewerk zou worden. Kelderman werd tweede, terwijl Ulissi het podium compleet maakt.

De voorsprong van de 35-jarige Ulissi bleek genoeg, aangezien Roglic niet op tijd binnenkwam. Zo kent de Giro voor het eerst in vier jaar weer een Italiaanse renner met de roze trui. Voor Ulissi ook een speciaal moment: hij droeg nog nooit het roze.