'Nederlandse topwielrenner (34) komt vlak voor Giro d'Italia met groot nieuws over vervolg loopbaan'

Al jarenlang is Wilco Kelderman een bekend gezicht in het wielerpeloton. De inmiddels 34-jarige Nederlander zit inmiddels al een aantal jaar op zijn plek bij Visma | Lease a Bike en lijkt binnenkort nieuws bekend te maken over het vervolg van zijn wielerloopbaan.

De klimmer en ronderenner gaat volgens het platform Wielerflits zijn contract bij de Nederlandse enclave verlengen. Zijn verbintenis liep na dit seizoen af, maar waarschijnlijk wordt het met twee extra jaren verlengd. Het is een welkome opsteker voor de Nederlandse ploeg, aangezien het de voorbije weken ook minder goed contractnieuws kreeg.

Het duo Tiesj Benoot en Olav Kooij lijkt namelijk naar het Franse Decathlon AG2R La Mondiale te verkassen. Dat is nog niet officieel, maar lijkt er gezien de berichtgeving wel aan zien te komen.

Daarnaast is Kelderman al jarenlang een gewaardeerde kracht in het wielerpeloton. Jaren geleden kwam hij als groot talent binnen bij Rabobank, de voorloper van het huidige Visma | Lease a Bike. Ook had hij uitstapjes bij de Duitse ploegen Team Sunweb en BORA-hansgrohe. In Duitse dienst zette hij zijn grootste resultaten in wielerrondes neer. Zo werd hij vierde in de Vuelta (2017), derde in de Giro (2020) en vijfde in de Tour (2021).

Achttiende grote ronde

Aanstaande vrijdag begint Kelderman weer aan de Giro. Het wordt maar liefst zijn achttiende grote ronde en in de Italiaanse koers boekte hij vijf jaar geleden dus een prachtige podiumplaats in het algemeen klassement. Kelderman is een van de zeventien Nederlanders die aan de start verschijnt. De laatste jaren is Kelderman steeds minder vaak kopman en dat zal ik ook in Italië het geval zijn.

Wout van Aert, Olav Kooij en Simon Yates lijken voor de grote successen te moeten zorgen. Ze krijgen naast Kelderman hulp van Steven Kruijswijk, Dylan van Baarle, Bart Lemmen en de Italiaan Edoardo Affini.