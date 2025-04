Topwielrenster Anna van der Breggen geeft opvallende reden voor afstappen in Amstel Gold Race

Mischa Bredewold verraste zondag vriend en vijand door de Amstel Gold Race op haar naam te schrijven. In het slot van de race ontbraken de echte grote favorieten zoals Demi Vollering en Anna van der Breggen. Laatstgenoemde stapte zelfs al eerder af en achteraf vertelde haar ploegleider waarom ze moest opgeven.

Volgens ploegleider en teammanager Danny Stam van SD Proworx was Van der Breggen niet helemaal fit. "Vrijdag in de Brabantse Pijl voelde ze zich ook al niet goed en zaterdag klaagde ze ook nog over hoofd- en keelpijn. Ze is toch gestart in de hoop er wat door te komen, maar dat bleek al snel ijdele hoop. Ze heeft toch nog wat werk in dienst van de ploeg gedaan en stapte dan af, deels uit voorzorg."

Van der Breggen hoopt in de Brabantse Pijl weer fit te zijn, maar het blijft lastig in te schatten. "Optimaal presteren wordt lastig, maar laat ons niet panikeren. Anna heeft wellicht een stevige verkoudheid te pakken. Dat kan twee à drie dagen duren, maar hopelijk wordt ze sneller beter. Ik beschouw het nog niet als iets zorgwekkend."

Comeback

Aan het begin van dit seizoen maakte Van der Breggen bekend dat zeen comeback in het peloton ging maken. De voormalig Olympisch Kampioene was enkele jaren daarvoor gestopt en werkte als ploegleider van het SD Worx Protime-team. Van der Breggen ging voor hetzelfde team weer rijden, maar een grote prestatie wist ze nog niet te behalen sinds haar comeback.

Bredewold

Bredewold was na afloop van de race door het dolle heen vanwege haar zege. "De laatste paar kilometers waren pittig. Maar het was wel een lekkere situatie, met vijf vooruit hoefde ik niet op heel veel dingen te letten. Eerst viel Ellen (Van Dijk red.) aan, daarna ben ik onderaan de Cauberg gegaan."