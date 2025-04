Winnares Amstel Gold Race plakte sticker met veelbelovende tekst op haar stuur

Voor Mischa Bredewold voelde de overwinning in de Amstel Gold Race als een bevrijding. Na moeilijke weken had ze vrijdag een gesprek gehad met haar ploegleider Danny Stam en een sportpsycholoog. Plak een sticker op je stuur met wat je wilt voelen, was het advies. "Daar stond: vrij en vertrouwen", vertelde de 24-jarige Amersfoortse na haar grootste succes als wielrenster tot nu toe.

Ze vond het niet vervelend om uit te leggen. "Integendeel, mentale gesteldheid is een groot onderdeel van topsport, van het leven eigenlijk. Er ligt soms nog een taboe op, maar ik vind het belangrijk om erover te praten", vertelde ze. Bizar, noemde ze haar overwinning, nadat ze Ellen van Dijk en Puck Pieterse achter zich had gelaten. "De laatste paar kilometers waren pittig. Maar het was wel een lekkere situatie, met vijf vooruit hoefde ik niet op heel veel dingen te letten. Eerst viel Ellen aan, daarna ben ik onderaan de Cauberg gegaan."

De zege van Bredewold zorgde voor veel reacties. "Ik dacht dat Puck en Juliette (Labous) wel zouden aansluiten. Dan hoopte ik nog net aan te kunnen sluiten en dan kon ik rekenen op mijn sprint. Maar ze kwamen niet. Het is bizar. Ik vond mijn overwinning in Plouay al heel bijzonder, maar toen ik net mijn telefoon aanzette, zag ik het aantal reacties. Hij liep bijna vast. Het moet nog even landen."

Concurrentie

Grappig vond ze het ook dat ze met Van Dijk en Pieterse twee trainingsmaatjes naast zich op het podium vond. "We treffen elkaar op de Amerongse Berg en de Lekdijk. We zijn alledrie koppig en gewoon op het vlakke blijven wonen. Zo kan het blijkbaar ook."

Openhartige Ellen van Dijk

Van Dijk kon zich vinden in haar tweede plaats. "Ik heb vaak geprobeerd het verschil te maken. Dat moest voor de Cauberg gebeuren. Ik had nooit gedacht dat ik hier als tweede zou kunnen finishen. Na Parijs-Roubaix had ik een rotweek. Ik weet niet wat er die dag mis was. Maar ik moet niet zo veel druk op mezelf leggen."

Vriendinnen

Pieterse vond het 'supercool' om met Bredewold voorop te rijden. Hun vriendschap gaat jaren terug, toen ze in de covidtijd samen gingen trainen, allebei afkomstig uit Amersfoort. "Ik houd van die klimmetjes hier", keek ze terug. "En je weet nooit of er iets gebeurt. Je moet continu alert zijn."