Ex-wielrenster en 'mediapersoonlijkheid' Roxane Knetemann heeft een gek moment met een wielerfan meegemaakt. Ze stond bij het Criterium van Etten-Leur toen een man om een handtekening vroeg. Op zich is daar niets gek aan, maar de foto's van Knetemann waren dat wel.

De wielerfan had namelijk stiekem van een afstandje foto's gemaakt van de 38-jarige Knetemann. Ze vertelt het opmerkelijke verhaal in de In Het Wiel-podcast. "Dat was best wel freaky".

'Freaky' foto

"Ik was bij het Criterium van Etten-Leur en daar kwam iemand naar mij toe", opent ze het verhaal. "Die had een foto van mij gemaakt, random. Niet als renster, dus gewoon zoals ik nu ben. Het was bij de Amstel. Dat was een foto van ver af genomen. Ik wist dus ook niet dat die foto genomen werd. Ik was met heel iets anders bezig."

De 'meneer' had de foto uitgeprint en vroeg om de handtekening van de wieleranalist die ook tijdens de Vuelta te zien en te horen zal zijn. "Hij wilde dat ik die foto ging tekenen. Maar dan denk ik dus wel, dit is best wel freaky. Dat je van een afstandje bent gefotografeerd en dat die meneer ook nog die handtekening van mij wil."

Handtekening

Knetemann kreeg niet één maar drie foto's in haar handen gedrukt. "Eén was van mij en Han Cok, waar we ergens om het lachen waren, wat overigens wel een hele leuke foto was. Maar het is wel een beetje gek." Of ze de foto's wel getekend heeft? "Tuurlijk", antwoordt ze met een lach.

"Ik zei wel, waarom ben je niet even naar mij toegelopen om een foto van dichtbij te nemen. Maar ja... hij vond dit leuk. Beetje freaky."

