De woorden van ploegleider Lars Boom over toprenster Demi Vollering in de Tour de France leveren in De Oranjezomer een flinke discussie op. Vollering werd tweede in het algemeen klassement, achter de Française Pauline Ferrand-Prévot. Op de vraag hoe de Nederlandse wél had kunnen winnen, zei Boom 'misschien door af te vallen'. Presentatrice Hélène Hendriks vraagt zich hardop af of dat nog wel kan.

De 28-jarige Vollering trok zelf niet zo zwaar aan de woorden van haar ploegleider bij FDJ-SUEZ. "Het is geen rel geworden", wil Hendriks een grote discussie nog voorkomen in De Oranjezomer, maar dan is het hek al van de dam. "Zelf heeft ze gezegd dat ze blij is met haar lijf. 'Dan ben ik maar wat zwaarder', vindt ze. Ze wil een goed voorbeeld zijn voor andere meiden", vertelt Hendriks. Maar ex-topschaatser Ben van der Burg vindt het allemaal veel te gevoelig.

'Dat vind ik van wel'

"Mag je dat nog wel zeggen eigenlijk?", werpt Hendriks de vraag zijn kant op. Omroepbaas Jan Slagter van Max is nog voorzichtig aan het mompelen dat hij er iets van vindt, als Van der Burg het overneemt. "Dat vind ik van wel. We durven niks meer tegen elkaar te zeggen. Ik hou daar juist wel een beetje van. Zo van, doorpakken", zet hij zijn woorden kracht bij door met een vuist in zijn gehavende handen te slaan. "Dat soort dingen zeggen ze toch ook tegen voetballers?"

Over dat feit krijgt Van der Burg bijval van Nicky van der Gijp, de zoon van ex-voetballer René, die ook in de talkshow zit. "Als iemand daar een paar kilo te zwaar in de voorbereiding verschijnt, wordt er ook van alles over gezegd." Ook Jack van Gelder weet dat het onderwerp niet specifiek van deze tijd is, waar Hendriks op doelt met haar vraag of 'je dat soort dingen wel kan zeggen als coach of trainer in deze tijd?'.

'Dat vind ik juist zo goed'

"Leontien van Moorsel heeft in haar carrière ook altijd heel erg geworsteld met haar gewicht. Met ups en downs." Van der Burg is blij dat hij merkt dat hij veel medestanders voor zijn standpunt heeft aan tafel van De Oranjezomer. "Dat vind ik juist zo goed in het wielrennen, zowel bij de mannen als de vrouwen, dat het allemaal niet te erg moet en hoeft te worden. Er wordt niet richting anorexia gepraat, maar alle renners moeten ook een beetje normaal blijven."