Ze won de Tour de France Femmes niet, maar was zonder twijfel de meest besproken wielrenster van het peloton. Het ging de voorbije periode veelvuldig over Demi Vollering. Na de Tour kreeg de nummer twee in het algemeen klassement heel veel vragen over haar gewicht en de topwielrenster wil daar nog wat over kwijt.

Bergop kwam Vollering te kort ten opzichte van lichtere wielrensters als Pauline Ferrand-Prévot en Sarah Gigante. Zij zijn pakweg een kilo of vier lichter dan Vollering en dat geeft hen tijdens het klimmen een aanzienlijk voordeel. Ferrand-Prévot, die met afstand de beste was bergop, vertelde zelf dat ze wat kilo's wat kwijtgeraakt.

Vollering kan niet zo licht worden

Na de Tour werd daarom aan Vollering gevraagd of zij niet een paar kilo moet kwijt raken om nog kans te maken op de Tour. De Nederlandse gaf aan dat ze nooit zo licht kan woren als de twee grootste concurrenten van deze Tour omdat ze nu eenmaal wat langer is.

De voortdurende vragen over het gewicht van Vollering maakten het nodige los. Nu heeft Vollering via haar eigen kanalen ook wat laten horen. Ze vindt het namelijk nodig om haar standpunt zo duidelijk mogelijk te maken omdat het een gevoelig onderwerp is.

De waarheid volgens Vollering

Naar eigen zeggen ging 80 procent van alle vragen over haar gewicht en of ze misischien niet zou moeten afvallen. "De waarheid is: ik ben niet gebouwd om de lichtste renner in het peloton te zijn. En ik wil mijn lichaam niet dwingen om iets te worden wat het niet is."

De renster van FHJ-Suez claimt dat zij en haar ploeg er alles aan hebben gedaan om zo goed mogelijk voor de dag te komen in de Tour. "Elke renner doet dat op zijn of haar eigen manier. Dit bericht gaat niet over vergelijken. Er is geen één goede weg naar succes."

Vollering wil een voorbeeld zijn

Dat Vollering een enorm lang Instagram-bericht aan de kwestie wijdt, heeft voor haar een logische reden. "Omdat er jonge meisjes naar ons kijken. Zij zien wat we zeggen, en ook wat we niet zeggen." Ze is zich bewust van de gevolgen die woorden van haar en anderen kunnen hebben, zeker als het over het gewicht van vrouwen gaat. "Soms plant wat ze zien in stilte een zaadje. Misschien praten ze er niet over. Of beseffen ze niet eens dat het iets schadelijks aan het worden is."

Vollering wil daarom haar verantwoordelijkheid nemen en als topsporter 'een veilige omgeving creëren'. Openheid van zaken geven over bijvoorbeeld haar gewicht helpt volgens de toprenster daar bij. "Afvallen is niet de ultiemem oplossing. Voor mij draait presteren om veel meer dan dat. Het gaat om kracht, balans, goed voeden, mentaal sterk voelen en sneller herstellen dan iedereen. Zondaat dat zal geen enkel getal op de weegschaal je sneller - of gelukkiger - maken."

Demi Vollering onderdeel van rel

De wielrenster was de gehele Tour veelbesproken. Ze kwam al vroeg in de Tour de France Femmes hard ten val en was daarna het middelpunt van een rel. Haar ploegleider haalde immers hard uit naar de rest van het peloton, wat weer een reactie van onder meer Visma | Lease a Bike-ploegleider Jos van Emden opleverde. De ruzie werd gesust met een goed gesprek en een pak stroopwafels als goedmakertje.