Pauline Ferrand-Prévot zette Frankrijk vorige week in vuur en vlam door de Tour de Frances Femmes op haar naam te schrijven. Haar zege zorgde echter ook voor wat ophef, want de Française was veel afgevallen in aanloop naar de ronde. Haar rivale Demi Vollering waarschuwde jonge meisjes zelfs voor overdreven gewichtsverlies. Ferrand-Prévot heeft inmiddels zelf ook gereageerd op de kritiek.

Ferrand-Prévot is momenteel in Nederland, want ze werd maandag gehuldigd bij het hoofdkantoor van haar ploeg Visma | Lease a Bike in Den Bosch. De Française was al een superster in eigen land, maar door haar Tourzege is haar status alleen nog maar groter geworden. Het was echter niet alleen maar hosanna, want vlak na de laatste etappe kwam er een flinke discussie op gang over haar gewicht.

Discussie over gewichtsverlies Ferrand-Prévot

De Visma-renster won in het voorjaar Parijs-Roubaix, maar viel vervolgens een aantal kilo af voor de Tour. Daar moest ze namelijk een aantal bergen over en dan kun je maar beter zo licht mogelijk zijn. Met succes, want Ferrand-Prévot troefde Vollering af in de strijd om de eindzege.

De Nederlandse renster sneed na de Tour een beladen onderwerp op nadat ze zelf veel vragen kreeg over haar gewicht en of ze volgend jaar. Vollering schreef op haar Instagram dat 'gewicht verliezen niet de ultieme oplossing is' en dat 'geen enkel nummertje op de weegschaal je sneller zal maken'. Ze wilde op die manier jonge vrouwen waarschuwen om niet te snel veel gewicht te verliezen.

'Het is niet dat ik super dun ben'

Ferrand-Prévot reageerde in gesprek met de NOS op de discussie over haar gewichtsverlies: "Ik heb altijd zo gedaan, voor een korte tijd. Ik voel me goed. Wielrennen is een duursport en dan moet het wattage zo goed mogelijk zijn." De renster vertelt dat ze het voor de Olympische Spelen van vorig jaar net zo aanpakte en ook toen had het succes, want ze pakte goud bij het mountainbiken.

"Mijn gezondheid is helemaal oké", stelt de Tourwinnares iedereen gerust. "Alles wordt goed in de gaten gehouden door de ploeg. Het is niet zo dat ik helemaal niets eet of dat ik super dun ben. Ik ben gezond en heb negen dagen achter elkaar kunnen koersen. Nu pak ik mijn normale leven weer op en ik kan echt genieten van pizza en andere dingen."

De Française ligt er niet wakker van dat de ophef haar zege overschaduwt. "Het is goed om hierover te spreken. Ik ben er vrij open over, dus ik zie geen problemen", zegt de vriendin van de Nederlandse wielrenner Dylan van Baarle.