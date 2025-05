Topwielrenster Demi Vollering slaat genadeloos toe in eerste bergetappe Vuelta

Demi Vollering heeft donderdag haar favorietenstatus in de Vuelta Femenina bevestigd. De winnares van vorig jaar won op overtuigende wijze de eerste bergetappe van de grote ronde en pakte daardoor ook de rode leiderstrui. Vollering sloeg een flink gat met Anna van der Breggen, die woensdag de vierde etappe had gewonnen.

De eerste paar dagen van de Vuelta waren nog relatief rustig met een ploegentijdrit en een aantal voornamelijk vlakke etappes. Van der Breggen liet woensdag met een etappezege al zien dat ze in goede vorm naar Spanje is gekomen, maar het was de grote vraag of ze zich ook in het echte hooggebergte kon meten met Vollering, die de rittenkoers vorig jaar op haar naam schreef. Dat antwoord kwam donderdag.

De vijfde etappe was namelijk een bergetappe van 120 kilometer tussen Golmayo en Lagunas de Neila. De rensters kregen eerst een klim van de tweede categorie voorgeschoteld en werden daarna geconfronteerd met de slotklim van 6,7 kilometer van de eerste categorie. Al snel werd duidelijk dat er een nieuwe klassementsleidster zou gaan komen, want Femke Gerritse haakte al vroeg in de eerste beklimming af.

Vollering oppermachtig

Op de laatste klim van de dag ontbrandde de etappe vervolgens volledig. Van der Breggen hield het tempo lange tijd hoog, maar op drie kilometer van de meet besloot Vollering om aan te vallen. Marlen Reusser probeerde om haar wiel te houden, maar slaagde daar niet in. Van der Breggen kon het tempo al helemaal niet volgen.

Vollering bleef haar voorsprong uitbreiden en won voor de vijfde keer een etappe in de Vuelta. Met dat aantal evenaart ze Marianne Vos, die eerder deze week ook haar vijfde won. Reusser kwam 25 seconden later over de streep en Van der Breggen gaf uiteindelijk 56 seconden toe.

Vuelta Femenina

Vollering moet de leiderstrui nog twee dagen vast zien te houden om voor het tweede jaar op rij de Vuelta te winnen. De titelverdedigster heeft in het algemeen klassement een voorsprong van 45 seconden op Van der Breggen en 46 seconden op Reusser. Er staat vrijdag nog een vlakke etappe op het programma en de Vuelta wordt afgesloten met een loodzware bergetappe.