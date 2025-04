Ontgoochelde toprenner Wout van Aert hard voor zichzelf: 'Een enorme fout, ik ben verantwoordelijk'

Een zeer teleurgestelde Wout van Aert gaf na de finish van Dwars Door Vlaanderen een spraakmakend interview. De Belg in dienst van de Nederlandse wielerploeg Visma | Lease a Bike zei dingen die niet gauw uit de mond van een topsporter komen.

Van Aert nam de schuld volledig op zich nadat de Belg van Visma | Lease a Bike de zege in Dwars door Vlaanderen had gemist. Met drie renners van de Nederlandse ploeg in een kopgroep van vier leek de overwinning dichtbij, maar de Amerikaan Neilson Powless verstoorde het feest. "Ik ben hier verantwoordelijk voor. Ik ben egoïstisch geweest", verklaarde Van Aert voor de camera van Sporza.

Schuldige

Met een aanval op 70 kilometer voor de finish in Waregem had Visma de koers volledig naar zijn hand gezet en leek de eerste overwinning van Van Aert sinds zijn ritzege in de Vuelta in augustus, gevolgd door blessureleed, een kwestie van tijd. "Als je met drie niet wint, is het altijd een fout", concludeerde hij om vervolgens de schuld volledig op zich te nemen.

'Een enorme fout'

"Ik vertrouwde op mijn sprint en vond het niet nodig dat we hem in de laatste vijf kilometer om de beurt zouden bestoken. Ik wilde na alle pech zo graag winnen en heb voor een keer aan mezelf gedacht, een enorme fout." De Belg Tiesj Benoot (derde) en de Amerikaan Matteo Jorgenson (vierde) baalden net zo. "We hebben geweldig gekoerst, maar een verkeerde beslissing genomen", zei Jorgenson. "Ik had liever dat Wout won dan ikzelf", vertelde Benoot.

'Het zal tijd kosten'

"Natuurlijk hadden we de kans dat een van ons zou winnen zo groot mogelijk moeten maken door aan te vallen", ging Van Aert verder. Er waren twijfels over de vorm van Van Aert met het oog op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, koersen die hij zo graag een keer wil winnen. Dit voorjaar kon hij zich nog niet onderscheiden. "Ik heb geheel tegen mijn natuur in besloten dat we voor mijn kansen zouden gaan in de sprint, maar ik verkrampte. Het was een mooie aanval, maar het zal tijd kosten om daarop positief terug te kijken."