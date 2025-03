Topwielrenster Demi Vollering droomt groot: 'Ik wil doen wat Serena Williams heeft gedaan'

Demi Vollering is al geruime tijd een van de grote namen in het vrouwenwielrennen, maar dat komt niet alleen maar door haar resultaten. De toprenster probeert op allerlei manieren aandacht voor haar sport te genereren en hoopt zelfs in de voetsporen van tennisgrootheid Serena Williams te treden.

Dat Vollering inmiddels ook buiten Nederland een grote naam is, blijkt wel uit het feit dat de renster gevraagd werd voor een interview door het toonaangevende Britse krant The Guardian. Het medium sprak met Vollering over haar overstap naar een nieuwe ploeg en de ambitie om voor de tweede keer de Tour de France Femmes te winnen, maar was ook benieuwd naar wat ze hoopt achter te laten in haar sport.

Volgende stap in vrouwenwielrennen

Vollering spreekt zich als boegbeeld van de sport regelmatig uit over allerlei taboes in de vrouwensport en hoopt dat er steeds meer aandacht voor haar sport komt. Zo zou ze graag zien dat wedstrijden in de toekomst vaker van begin tot eind te zien zijn en wil ze dat er in de toekomst een nieuwe categorie gaat komen.

"De volgende stap is dat er een onder 23-categorie gaat komen", vertelt Vollering in gesprek met het Britse medium. De toprenster denkt dat het "Dat zou een opstap betekenen voor meiden die nieuw zijn in de sport en nog niet op het hoogste niveau zitten. Het zou hen een plaats geven om te groeien, het wielrennen onder controle te krijgen en te leren welk type coureur ze zijn."

Serena Williams

Volgens Vollering krijgen vrouwen nog altijd te weinig de kans om hun ambities waar te maken en ze hoopt een steentje bij te dragen om dat te veranderen: "Meiden worden vaak van hun dromen weggetrokken door verwachtingen van mensen om hem heen. Ik wil ze een rolmodel geven om naar op te kijken."

Ze heeft zelfs de ambitie om in de voetsporen te treden van een tennisgrootheid, die net als Vollering ook een deal met Nike heeft: "Ik wil doen wat Serena Williams voor het tennis heeft gedaan. Ze is zoveel meer dan een speelster, iedereen kent haar. Ze oversteeg de sport en liet aan heel veel jonge meiden zien dat ze groots konden dromen."