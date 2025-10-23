Lorena Wiebes heeft in 2025 één standje en dat is winnen. Dat bewees de Nederlandse topper bij de WK baanwielrennen in het Chileense Santiago. Daar won de 26-jarige Wiebes voor het tweede jaar op rij de wereldtitel op het onderdeel scratch.

Daarbij rijden de rensters veertig ronden (10 km) waarna gesprint wordt om de winst. Wiebes pakte vorig jaar in het Deense Ballerup bij haar debuut op een WK meteen het goud. In Santiago hield ze de Deense Amalie Dideriksen en de Nieuw-Zeelandse Prudence Fowler achter zich, al werd het nog spannend.

Wiebes had een plan, maar zag dat, net als eerder dit jaar op de EK, bijna misgaan. Er was een renster ontsnapt. "Het leek bijna op dat EK in Zolder waar ik de Europese titel miste. Gelukkig ging Anita Stenberg in de achtervolging", vertelde ze bij de NOS. "Pas bij het uitkomen van de laatste bocht dacht ik: dit gaat lukken. Maar het moest van ver komen."

Veelvraat

Wiebes werd anderhalve week geleden nog wereldkampioene gravelrijden en won dit jaar op de weg liefst 25 wedstrijden. Ze heeft een vol programma in de Chileense hoofdstad. Naast de scratch komt ze ook uit op het omnium en, samen met Lisa van Belle, op de koppelkoers. Die laatste onderdelen worden ook op de Olympische Spelen verreden.

Nominatie voor de Vélo d'Or

De winst in Chili komt op een fijn moment voor de 26-jarige Wiebes. Zij is namelijk met negen andere rensters genomineerd voor de Vélo d'Or, oftewel: de Gouden Fiets. Dat is de prijs voor beste wielrenner van het jaar. Wiebes won in totaal meer dan 25 keer, waaronder de klassieker Milaan-San Remo en twee etappes in de Tour de France.

Ze moet wel concurreren met landgenotes Demi Vollering, Mischa Bredewold, Marianne Vos en Puck Pieterse.