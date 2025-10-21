Waar ligt de toekomst van Wout Poels? De Limburgse klimmer lijkt na één seizoen bij XDS Astana alweer op weg naar de uitgang. Volgens goed ingevoerde bronnen voert de 38-jarige Poels gesprekken met Unibet Tietema Rockets. De ploeg die ooit begon als een YouTube-project, maar nu serieuze plannen heeft om in 2026 aan de start van de Tour de France te verschijnen.

Poels maakte afgelopen winter de overstap van Bahrain Victorious naar XDS Astana, waar hij een eenjarig contract tekende. Hoewel hij begin mei nog de Ronde van Turkije wist te winnen, bleven verdere successen uit. De ervaren Limburger reed zowel de Giro d’Italia als de Vuelta a España, maar zonder spraakmakende resultaten.

Zijn doel om de trilogie compleet te maken met een ritzege in de Giro, na eerdere overwinningen in de Tour en Vuelta, bleef daarmee uit. Dat Poels nu in verband wordt gebracht met de Rockets, is dan ook opvallend én veelzeggend over de ambities van de Nederlandse formatie.

Unibet Rockets groeit razendsnel richting topniveau

Onder leiding van Bas Tietema is Unibet Tietema Rockets in korte tijd uitgegroeid van YouTube-project tot een serieuze wielerploeg op het hoogste niveau. Met de komst van topsprinter Dylan Groenewegen, Matyáš Kopecký, Niklas Larsen en Elmar Reinders heeft de ploeg de laatste maanden stevig geïnvesteerd in kwaliteit. Een renner als Poels zou daar met zijn ervaring en klimvermogen een ideale aanvulling op zijn.

Vanaf volgend seizoen verdwijnt de naam Tietema officieel uit de ploegnaam: het team gaat verder als Unibet Rockets. Bas Tietema blijft wel aan als ploegleider en medeoprichter, maar wil zijn naam niet langer centraal stellen. De ambities blijven onveranderd groot: met een plek in de top-30 van de UCI Team Ranking lijkt een wildcard voor de Tour de France van 2026 realistisch.

Tour-droom komt steeds dichterbij

Volgens de huidige stand van zaken kan de ploeg de deelname aan de Tour bijna niet meer ontgaan. Door de degradatie van Cofidis, het verdwijnen van Arkéa-B&B Hotels en de fusie van Lotto en Intermarché-Wanty is de kans op een wildcard ineens veel groter geworden.

We willen er klaar voor zijn mocht die kans komen", vertelde Tietema eerder aan WielerFlits. "We hebben een selectie waarmee we competitief kunnen zijn, of dat nu in de Tour is of in andere grote koersen."

Poels als ontbrekende schakel richting de Tour

Voor Unibet Rockets zou de komst van Poels de kers op de taart zijn. De Limburger won in zijn carrière etappes in de Tour en de Vuelta, en reed jarenlang bij topploegen als Sky en Bahrain Victorious. Zijn ervaring in de bergen en zijn leiderschap kunnen cruciaal zijn voor een ploeg die droomt van haar eerste deelname aan de Tour de France.

Daarnaast bewees Lukáš Kubiš afgelopen weekend in de Tour of Holland dat de ploeg al over pure klasse beschikt: de Slowaakse kampioen kwam daar na een ijzersterke etappe maar net tekort voor een ritzege. Toch eindigde hij knap als tweede in het algemeen klassement achter Christophe Laporte. Met een coureur als Poels erbij zou die mix van jeugdige frisheid en ervaring helemaal compleet zijn.