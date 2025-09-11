Wielerploeg Unibet Tietema Rockets heeft zijn rijder Giovanni Carboni geschorst. De 30-jarige Italiaan had onverklaarbare afwijkingen in zijn biologisch paspoort die kunnen duiden op doping. Dat heeft de internationale wielerunie (UCI) donderdag gemeld.

Carboni rijdt sinds dit seizoen voor Unibet Tietema Rockets. Vorig jaar, toen de afwijkingen geregistreerd werden, kwam hij uit voor het Japanse JCL Team UKYO. Unibet Tietema Rockets laat in een reactie weten de renner zelf ook met onmiddellijke ingang te schorsen.

Het team, dat verklaart "geschokt" te zijn door het nieuws, is eveneens een intern onderzoek gestart. Unibet Tietema Rockets had de afgelopen twee jaar een Nederlandse licentie. De ploeg koerst nu onder een Franse licentie.

Carboni

"Dit nieuws gaat in tegen onze waarden en principes. We zijn toegewijd aan transparantie, integriteit en de strijd voor een schone sport. We wachten af op verdere informatie van de relevante autoriteiten", aldus de ploeg op Instagram.

Giovanni Carboni heeft onder meer de Adriatica Ionica Race (2022), de Ronde van Japan (2024) met meerdere etappes, een etappe in de Ronde van Bulgarije (2024) en het bergklassement van de Ronde van Griekenland (2025) gewonnen.

Bas Tietema

De wielerformatie van Bas Tietema bestaat pas een aantal jaar, maar is bezig aan een indrukwekkende opmars. De ploeg is onsstaan uit een avontuur van drie wieleryoutubers: Bas Tietema, Devin van der Wiel en Josse Wester. Zij begonnen in 2019 met het maken van video's rondom de Tour de France en bouwden sindsdien een enorme fanschare op. De laatste jaren deed de ploeg al mee aan Parijs-Roubaix en de Amstel Gold Race. De grote droom, deelnemen aan de Tour de France, is nog niet uitgekomen. De ploeg hoopt dat een toegangsbewijs voor de Ronde van Frankrijk volgend jaar of het jaar daarna wordt binnengehaald.

Unibet Tietema Rockets heeft nog niet de hoogste wielerstatus en moet dus worden uitgenodigd om deel te nemen aan de grootste wedstrijden. Nieuwe grote renners als Groenewegen kunnen daarbij een extra zetje zijn. Dit jaar mocht bijvoorbeeld Tudor Pro Cycling starten in de Tour. Dat komt mede door de aanwezigheid van Julian Alaphilippe.