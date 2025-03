Voorjaarsrevelatie helpt 'Nederlands getinte' Unibet Tietema Rockets aan eerste zege van het jaar

Lukas Kubis heeft Unibet Tietema Rockets de eerste zege van het seizoen bezorgd. De Slovaaks kampioen was de sterkste in de Franse eendagskoers Cholet Agglo Tour. Kubis was in een sprint met Benjamin Thomas en Niklas Larsen de sterkste, na een lange chaotische dag op de fiets.

Unibet Tietema Rockets is ontstaan vanuit het initiatief van voormalig profwielrenner en tegenwoordig YouTuber Bas Tietema. De ploeg acteert dit seizoen voor het eerst op het procontinentale niveau (een-na-hoogste klasse na WorldTour). In razend tempo groeide het toenmalige TDT Unibet uit tot de derde Nederlandse ploeg. Maar vanwege verscherpte regels omtrent de hoofdsponsor en bijkomende sportieve voordelen is de formatie dit jaar naar de Franse nationaliteit gewisseld.

Enorm populaire Nederlandse wielerploeg kondigt ingrijpende veranderingen aan: 'We hebben groot nieuws' Er gaat het nodige veranderen bij Tour de Tietema-Unibet. De razendpopulare wielerploeg, die ontstond vanuit een Nederlands YouTube-kanaal, maakte dat donderdag bekend. De nieuwe plannen moeten het ultieme doel van de ploeg realistischer maken.

Tour de France als ster aan de horizon

Tietema veroverde met zijn gelijknamige YouTube-kanaal 'Tour de Tietema' de harten van vele wielerfans. Met challenges en beelden achter de schermen in de Tour de France ontwikkelde Tietema al snel een hechte fanbase. Een eigen wielerploeg was de volgende stap in hun missie om de wielerwereld op zijn kop te zetten, met deelname aan de Tour de France als ster aan de horizon.

Om deelname van de grootste wielerwedstrijd ter wereld moeten er stappen voor gezet door de Rockets, maar daar zijn ze dit seizoen goed mee bezig. Onder leiding van voorjaarsrevelatie Kubis kleurde de ploeg van Tietema al vele koersen. Met een zesde plaats in Omloop Het Nieuwsblad en een negende plaats in Kuurne-Brussel-Kuurne maakte de Slowaakse kampioen al indruk. Maar vandaag bewees hij in Cholet ook te kunnen winnen.

Lukas Kubis helpt Unibet Tietema Rockets aan overwinning

In de Franse eendagskoers Cholet Agglo Tour, die zo'n 205 kilometer lang was, bewees Kubis zijn klasse door de overwinning te behalen. Ondanks een valpartij bij een van de vele crashes in het regenachtige weer, herstelde de 25-jarige Slovaak zich knap en sloeg hij vervolgens een gat met het peloton.

Kubis, die weinig schade overhield van zijn val, besloot zelf de aanval in te zetten in de laatste kilometers. Hij werd vergezeld door Benjamin Thomas en de Deen Niklas Larsen. In de eindsprint bleek Kubis de snelste en boekte hij een gemakkelijke overwinning, waarmee hij zijn uitstekende vorm van de afgelopen weken bevestigde. Andreas Stokbro zorgde voor nog meer succes voor de ploeg van Tietema door als vierde te eindigen.