Twaalfvoudig ritwinnaar in de Tour baart opzien op nationale tv verkleed als Ken van Barbie

Peter Sagan is inmiddels al een jaar gestopt met wielrennen en mede daarom heeft hij tijd voor andere dingen. Zoals tv-programma's in zijn thuisland Slowakije. In een nieuwe aflevering van Let's Go Dance liet Sagan zich echter in een wel heel opvallend pak hijsen.

Sagan is al meerdere weken te zien in het dansprogramma op de Slowaakse televisie te zien. Tijdens de uitzendingen zijn er meerdere bekende Slowaken die samen met een professionele danspartner choreografieën uitvoeren. Een jury geeft dan punten en vervolgens valt er elke uitzending een bekendheid af.

Barbie en Ken

In de show van afgelopen weekend voerde Sagan wederom een dans uit, maar dat deed hij in een opvallend thema. De voormalig wielrenner was als de bekende speelgoedpop Ken verkleed en zijn danspartner was als Barbie te zien in de show. In een ontbloot bovenlijf, met een blauwe broek en schoenen met een kleine hak eronder danste Sagan de sterren van de hemel.

De wielrenner kreeg goede punten en behaalde de volgende aflevering van het dansprogramma. In een eerder programma danste hij ook al de sterren van de hemel als Patrick Swayze in de film Grease.

Pensioen

In 2023 kondigde Sagan zijn pensioen als wegwielrenner aan. De Slowaak ging nog wel door met mountainbiken. Sagan won in zijn loopbaan twaalf keer een etappe in de Tour de France en maar liefst zeven keer won hij het klassement om de groene trui. In de Ronde van Zwitserland was Sagan het meest succesvol, daar won hij maar liefst achttien etappes tijdens zijn loopbaan.