De Fransman Paul Magnier heeft in de Giro d'Italia onverwachts uitstekende zaken kunnen doen in zijn jacht op de paarse puntentrui. Hij kon in een gemankeerde sprint als derde over de streep komen en zo belangrijke punten bijschrijven. Dylan Groenewegen viel in de zesde etappe in winnende positie. In de strijd om de roze leiderstrui veranderde er donderdag nauwelijks iets.

Na de kletsnatte en knotsgekke vijfde etappe van woensdag waren de renners in de Ronde van Italië donderdag maar wat blij dat het grotendeels droog bleef. In de 141 kilometer lange rit naar Napels bleven zo ernstige valpartijen uit. Tot de laatste honderden meters voor de finish. Een regenbuitje had de steentjes op de weg zó nat gemaakt, dat Groenewegen achter zijn Nederlandse ploeggenoot Elmar Reinders onderuit ging en de etappezege kon vergeten.

In het algemeen klassement is er dit keer niet veel veranderd. De nummer twee van woensdag, de Portugees Afonso Eulalio, bleef overeind in zijn eerste dag in de roze leiderstrui en mag dus vrijdag weer in het iconische truitje opstappen.

Beste Nederlander

Thymen Arensman is nog altijd de beste Nederlander, al heeft hij nu een behoorlijke achterstand. De renner van Netcompany Ineos staat op de tiende plaats, op ruim zes minuten van Eulalio. Maar hij hoeft zich geen zorgen te maken, daar ook topfavoriet Jonas Vingegaard op bijna dezelfde achterstand staat en de écht hoge bergen nog moeten komen. Daar zal een aantal renners boven hem nog wel wegvallen.

De paarse puntentrui hangt nog altijd om de schouders van de pijlsnelle Fransman Paul Magnier. Hij won al twee etappes in deze Giro, en houdt Jonathan Milan achter zich. Diego Sevilla, die er in Bulgarije meermaals op uit trok in de kopgroep, is nog altijd de leider in het bergklassement. Eulalio leidt ook het jongerenklassement, maar die zal dan weer gedragen worden door nummer twee Arrieta.

Zevende etappe, vrijdag 15 mei

De zevende etappe van de Ronde van Italië belooft vrijdag het eerste spektakel in de bergen. De renners moeten 244 kilometer afleggen, waarin het venijn in de staart zit. De beklimming naar Blockhaus in de Apennijnen is bijna veertien kilometer lang en heeft een stijgingspercentage van gemiddeld 8,4 procent, met sommige stukken tegen de vijftien procent aan. Hier gaat het klassement weer op de schop en komen de klassementsmannen aan zet.

