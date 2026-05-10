Thymen Arensman deed goede zaken in de tweede etappe van de Giro d'Italia, maar de dag werd overschaduwd door een massale valpartij die het peloton hard trof. Een glibberige bocht zorgde voor enorme chaos en vooral veel schade onder de renners. De Nederlander bleef overeind, pakte bonificatieseconden en staat vierde in het klassement, maar het geluid van die val laat hem niet los.

Net voor de slotklim naar de Lyaskovets Monastery Pass gleed UAE Emirates-renner Marc Soler onderuit op een door regen spekglad geworden bocht. Wat volgde was een horrorscène: een dominoreeks van vallende renners, fietsen die door de lucht vlogen en kopman Adam Yates die vol op de vangrail knalde. Soler en ploeggenoot Jay Vine werden afgevoerd naar het ziekenhuis. Visma-renner Wilco Kelderman kwam wel over de streep, maar zijn fietskleren waren letterlijk van zijn lijf gescheurd.

Thymen Arensman komt met de schrik vrij

Arensman zat op het juiste moment aan de rechterkant van de weg en bleef overeind. Gelukkig, want in het klassement kan hij het zich niet veroorloven om tijd te verliezen. In de finale pakte hij ook nog bonificatieseconden bij een tussensprint, samen met ploeggenoot Egan Bernal. "Het is zo'n harde sport. Als je na zo'n val met schrik op de fiets zit, zit je binnen de kortste keren achterin en ben je gezien. Dan kun je je klassementsambities ook opbergen."

Toch liet de crash diepe indruk na. "Het geluid van die valpartij gaat de komende dagen voor nachtmerries zorgen", schreef Arensman op Strava. En uitfietsend op de roller kon hij het maar moeilijk van zich afzetten. "Als die crash er op tv al heftig uitziet, moet je nagaan hoe het is als je er live in zit. Dat vreselijke geluid van die valpartij wil ik nooit meer horen."

'Het is vreselijk om zulke valpartijen te zien'

Ook Jonas Vingegaard werd even teruggeworpen naar zijn eigen zware val in de Ronde van het Baskenland twee jaar geleden, toen hij op de intensive care belandde. "Het is vreselijk om zulke valpartijen te zien. Mijn gedachten zijn bij iedereen die daar onderuit ging."

De Giro-organisatie neutraliseerde dee rit kort, maar stuurde het peloton daarna gewoon weer op pad. Simpelweg omdat er weer een ambulance beschikbaar was. Richard Plugge van Visma-Lease a Bike had daar moeite mee. "Als je hoort dat ze wachten tot er weer een ambulance beschikbaar is, zijn dat eigenlijk wel bizarre taferelen in onze sport." Arensman sloot zich daarbij aan, maar wist ook: als de vlag wordt gezwaaid, is het weer koers. Hij eindigde als negentiende en staat vierde in het algemeen klassement, op zes seconden van ritwinnaar en nieuwe leider Guillermo Silva.

Laatste etappe in Bulgarije

Zondag staat de derde en laatste etappe op Bulgaarse bodem op het programma. Van Plovdiv naar hoofdstad Sofia, 174 kilometer met halverwege de Borovec Pass als enige serieuze hindernis. Daarna is het voornamelijk in dalende lijn richting de finish, wat de kans op een massasprint groot maakt. Na afloop stappen de renners het vliegtuig in richting Italië, waar de Giro dinsdag verdergaat na een rustdag op maandag.

