De zesde etappe van de Giro d'Italia is voor de Nederlandse topsprinter Dylan Groenewegen uitgedraaid op een groot drama. De blikvanger van de Unibet Rose Rockets werd in een zetel naar de finish in Napels gebracht, maar in de allerlaatste bocht ging het mis. De 141 kilometer vlakke rit mondde uit in een sprint, waarbij Groenewegen in een winnende positie ten val kwam. De winst ging daardoor naar Davide Ballerini.

Voor Groenewegen was het al zijn derde gemiste kans deze Ronde van Italië, want in de eerdere massasprints kwam de Nederlander veel of nét tekort, zoals in de derde etappe. Toen werd hij derde, maar nu lag de weg voor hem open richting de eerste etappezege.

Vroege valpartij

Al vroeg in de zesde etappe ging het mis in het peloton door een valpartij. Sprinter Jonathan Milan was een van de renners die tegen het asfalt ging, op een plek waar meerdere coureurs waren gestopt voor een plaspauze. Hij nam even de tijd om zijn fiets weer in orde te maken en kon verder. Samen met ploeggenoot Simone Consonni probeerde hij daarna weer terug te keren in het peloton.

Na wat kansloze beschietingen tussen de vluchters ontstond er een Italiaanse kopgroep met Vergallito, Martin Marcellusi, Manuele Tarozzi en Mattia Bais. Het viertal reed ruim zestig kilometer aan de leiding, tot het peloton hen op zo’n dertig kilometer van de finish weer terugpakte en de focus op de verwachte massasprint in Napels kon.

Bizarre actie toeschouwer

Ondertussen was er ook een toeschouwer die het nodig vond om zich te misdragen. Bij een rotonde kwam een man uit het publiek tot viermaal toe gevaarlijk dicht bij de renners. Uiteindelijk gaf deze doorgedraaide toeschouwer zelfs een duw aan Gianmarco Garofoli. Gelukkig kwam er niemand ten val door deze bizarre actie.

Dramatische val

Uiteindelijk lag de focus met nog zo'n twintig kilometer te gaan op de sprint. Unibet Rose Rockets, de ploeg van Dylan Groenewegen, kwam al snel naar voren. De zogeheten lead-out leek perfect voor de Nederlander, die met Elmar Reinders voor hem richting de streep mocht. Op de nat geworden steentjes op een paar honderd meter van de finish gleed de Nederlandse trein aan kop onderuit. Weg kans op de etappezege.

🚴🇮🇹 | Het is wederom een finale die je gezien moet hebben om te geloven. Dylan Groenewegen werd perfect gebracht, maar gaat in de laatste bocht onderuit. Davide Ballerini profiteert in Napels. 😡 #GirodItalia



Davide Ballerini en Jasper Stuyven kozen in die bocht een andere lijn en bleven overeind. Zij ontsnapten aan de valpartij en het oponthoud erachter. In sprint tussen die twee ging de Italiaan van Astana er met de zege vandoor. Casper van Uden, vorig jaar beloond met een ritzege in de Giro, werd de beste Nederlander op de tiende plek.

In het algemeen klassement verandert er weinig. De Portugees Alfonso Eulálio behoudt de roze leiderstrui, met 2.51 minuten voorsprong op de Spanjaard Igor Arrieta en 3.34 minuten op de Italiaan Christian Scaroni. Thymen Arensman blijft de beste Nederlander op de tiende plaats op 6.18 minuten van Eulálio.

