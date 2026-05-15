Vrijdag stond er voor de renners een loodzware etappe te wachten in de Giro. Met finish bovenop de beruchte berg Monte Blockhaus was het een dag voor de klassementsmannen. Jonas Vingegaard pakte de overwinning en deed gelijk goede zaken in de strijd om de roze trui.

Het werd vrijdag behoorlijk afzien voor de renners in de Ronde van Italië. Na enkele vlakke en heuvelritten stond er eindelijk een loodzware finish op het programma. En zoals van tevoren al werd verwacht, toonde Jonas Vingegaard waarom hij de absolute topfavoriet is voor de eindzege. De Deen greep de ritwinst en pakte bovendien al veel tijd op diverse concurrenten.

Ondanks de zege van Vingegaard mag hij de roze trui nog niet dragen. Die is nog altijd in handen van Afonso Eulalio, al nadert de Deen hem nu op iets meer dan drie minuten. De derde plaats is voor Felix Gall, die de grootste uitdager lijkt te worden van Vingegaard. Andere favorieten als Jai Hindley en Giulio Pellizzari liepen al ruim een minuut achterstand op.

Beste Nederlander

Thymen Arensman is nog altijd de beste Nederlander, en hij is bovendien een plekje gestegen. De renner van Netcompany Ineos staat nu op de negende plek op iets minder dan twee minuten achterstand van Vingegaard. Hij oogt nog altijd erg sterk, al moest hij vrijdag wel tijd toegeven aan de Deen.

De paarse puntentrui hangt nog altijd om de schouders van de pijlsnelle Fransman Paul Magnier. Hij won al twee etappes in deze Giro, en houdt Jonathan Milan achter zich. Vingegaard heeft nu ook de leiding in het bergklassement en heeft één punt voorsprong op Diego Sevilla, die er in Bulgarije meermaals op uit trok in de kopgroep. De Deen zal dus de blauwe trui dragen. Eulalio leidt ook het jongerenklassement, maar die zal dan weer gedragen worden door nummer twee Pellizzari.

Achtste etappe, zaterdag 16 mei

De achtste etappe van de Giro trekt van Chieti naar Fermo in de provincie Il Marche. Langs de Adriatische kust wacht een rit van 156 kilometer, waarbij het venijn hem vooral in de staart zit. In het slot wachten zes kleine klimmetjes, en ook de finish in de historische stad Fermo heeft een geniepig eind. Vooral aanvallers en avonturiers ruiken hun kansen.

