De zevende etappe van de Giro d'Italia heeft zeker niet teleurgesteld. In een beestachtige rit met finish op de beruchte Blockhaus waren alle ogen gericht op topfavoriet Jonas Vingegaard. Na diverse aanvallen bleek de Deen veel te sterk voor zijn concurrentie. Hij kwam bergop als eerste aan en completteerde daarmee zijn trilogie der etappezeges in de verschillende grote rondes.

Voorafgaand aan de zevende etappe werd de rit al gevreesd door diverse renners. Met de aankomst op de Blockhaus, die op sommige plekken loodzwaar is, viel het te verwachten dat de klassementsmannen zouden strijden om de winst én de roze trui. Maar er waren uiteraard ook vluchters die het probeerden, in de hoop op dagsucces.

Vroege vlucht

Al snel vormde er zich een vroege vlucht met daarin enkele bekende namen. Onder meer Jonathan Milan was van de partij, in de strijd om de puntentrui. Verder zaten ook de Nederlanders Jardi van der Lee en Tim Naberman mee van voren. Zij kregen op een gegeven moment een voorsprong van bijna vijf minuten. Al snel moest sprinter Milan lossen nadat hij de punten binnehad, en even later ging ook Naberman eraan. Van der Lee was één van de allersterkste renners in de kopgroep en reed lang voorop. Op het eind had hij alleen nog de Canadees Nikolas Zukowsky met zich mee. Bovendien was er opnieuw sprake van regenachtige omstandigheden.

Maar vrij snel na de start van de beruchte Monte Blockhaus kwamen de klassementsmannen steeds dichter bij, vooral onder leiding van het beulswerk van Team Visma | Lease a Bike. Het werd duidelijk dat Vingegaard zijn zinnen had gezet op de iconische wielertrilogie door een etappe te winnen in alle drie de grote rondes. Met nog vijf kilometer te gaan plaatste de Deen een verwoestende aanval en moesten vrijwel alle concurrenten lossen. Zo konden Wout Poels en roze truidrager Afonso Eulalio niet meer volgen.

IJzersterke Vingegaard

Uiteindelijk ging het nog tussen Vingegaard en zijn jonge Italiaanse uitdager Giulio Pellizzari. Even reden ze bij elkaar, maar na een nieuwe versnelling van de Deen moest ook Pellizzari lossen. Daarmee kon Vingegaard onderweg naar de winst in de etappe en dat deed hij ook. Felix Gall haalde de rest van de klassementsmannen nog in en kwam nog gevaarlijk dicht bij de Deen. Hij werd tweede op dertien seconden en lijkt de grootste uitdager van Vingegaard te worden, al heeft de Deen een veel betere tijdrit in huis. Australiër Jai Hindley werd derde voor zijn ploeggenoot Pellizzari en volgden na één minuut.

Ondanks zijn overwinning pakt Vingegaard nog niet de roze trui. Daarvoor had hij een te grote achterstand op Eulalio. Wel heeft hij direct een harde tik uitgedeeld aan zijn concurrenten, waarmee hij de iconische 'maglia rosa' waarschijnlijk tijdens de tijdrit op dinsdag kan veroveren. Het heeft er alle schijn van dat niemand de Deen nog van het eindklassement kan houden.

Thymen Arensman houdt stand

Voor de Nederlanders in het peloton was het uitkijken naar Thymen Arensman, die als grootste Nederlandse hoop geldt in het klassement. De renner van INEOS Grenadiers deed het knap op de Blockhaus en finishte net binnen de eerste tien, op 1 minuut en 44 seconden van Vingegaard. Daarmee beperkte hij de schade ten opzichte van klassementsrivalen als O'Connor, Hindley en Pellizzari, al is het gat met Gall en Vingegaard al aanzienlijk.

Arensman rijdt vooralsnog geen slechte Giro, maar de kloof met de absolute top groeit. Met de tijdrit op dinsdag in het vooruitzicht kan de Nederlander echter rekenen op een van zijn sterkste disciplines. Bovendien moet zijn traditioneel goede derde week uiteraard nog komen.

