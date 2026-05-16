Jhonatan Narvaez heeft zaterdag zijn tweede ritzege van deze Giro d’Italia geboekt. De man uit Ecuador was ook al de winnaar van de vierde etappe en kon in de achtste rit na een lange vlucht zijn handen weer in de lucht steken.

Een dag voor de aanvallers. Zo werd de rit van zaterdag bestempeld. Dat had een groot deel van het peloton zich in de oren geknoopt, want het regende aanvallen in de rit van Chieti naar Fermo. Er was geen moment rust voor de renners, waardoor het tempo ontzettend hoog lag.

Uiteindelijk kwam een drietal renners weg: Narvaez kreeg ploeggenoot Michel Bjerg en de Noor Andreas Leknesund met zich mee. Bjerg deed voornamelijk het kopwerk en daar profiteerde Narvaez optimaal van. Tijdens de heuvelachtige finale was de man uit Ecuador met afstand de beste.

De tweede ritzege van Narvaez is weer een mooie opsteker voor de renner van UAE. De Ecuadoriaanse kampioen ging in januari hard onderuit en de Giro is pas zijn tweede koers van het jaar. Er waren daarom wat vraagtekens hoe hij aan de start zou staan, maar die vraagtekens verdwenen al snel met de ritzege op de vierde dag. Zeker na het wegvallen van kopman Adam Yates, was dat succes een opsteker voor de ploeg.

Aanval van het roze

Alfonso Eulalio probeerde de andere klassementsmannen nog te verrassen met een aanval, maar met name topfavoriet Jonas Vingegaard sprong direct in het wiel van de man in het roze om verdere schade te voorkomen. Hierdoor veranderde er niks in het algemeen klassement.

Veteraan Wout Poels toonde na zijn sterke rit van gister opnieuw zijn goede vorm. De klimmer van Unibet Rose Rockets snelde in de laatste meter naar een knappe negende plaats en was daarmee de beste Nederlander.

Dominante Deen

Vrijdag stond de eerste echte bergetappe op het programma en daarmee ook de eerste strijd tussen de klassementsrenners. De eerdere voorspellingen kwamen uit: Jonas Vingegaard was veel te sterk voor de rest en won de etappe op de Blockhaus. De Oostenrijker Felix Gall kon echter nog redelijk dichtbij blijven en deed daarmee goede zaken voor een podium in de Italiaanse rittenkoers.

Uitslagen en klassementen

Vingegaard staat na zijn behaalde trilogie nog niet bovenaan in het klassement. De Portugees Afonso Eulalio beperkte de schade en start ook zaterdag in het roze. Sprinter Paul Magnier draagt de paarse trui, terwijl Vingegaard wel de blauwe trui van de bergpunten over zijn schouders gehangen krijgt.

