De vijfde etappe van de Giro zal voor altijd herinnerd worden als een krankzinnige rit. Met twee koplopers die allebei in het zicht van de haven ten val kwamen, was het ronduit chaotisch. Uiteindelijk mochten ze allebei juichen, want de een pakte de rit, en de ander de roze trui.

In de spannende heuvelrit leken Igor Arrieta en Afonso Eulalio samen te strijden om de overwinning. Maar eerst kwam de Arrieta ten val, en vervolgens zijn Spaanse kompaan Eulalio. Nadat de Portugees ook nog verkeerd reed, leek de Spanjaard naar de overwinning te snellen. Niets was echter minder waar, want de verbeten Arrieta kwam terug en snelde alsnog naar de overwinning.

Klassementen en uitslagen Giro d'Italia

In het algemeen klassement is er bovendien ook veel veranderd. Al vrij snel werd duidelijk dat Giulio Ciccone zijn roze trui niet kon verdedigen, want hij moest snel lossen. De iconische 'maglia rosa' hangt nu om de schouders van Eulalio, van Bahrain Victorious, die dus alsnog iets overhield aan het krankzinnige eind van de etappe.

Thymen Arensman is nog altijd de beste Nederlander, al heeft hij nu een behoorlijke achterstand. De renner van Netcompany Ineos staat op de tiende plaats, op ruim zes minuten van Eulalio. Maar hij hoeft zich geen zorgen te maken, daar ook topfavoriet Jonas Vingegaard op bijna dezelfde achterstand staat.

De paarse puntentrui hangt nog altijd om de schouders van de pijlsnelle Fransman Paul Magnier. Hij won al twee etappes in deze Giro, en houdt Jonathan Milan achter zich. Diego Sevilla, die er in Bulgarije meermaals op uittrok in de kopgroep, is nog altijd de leider in het bergklassement. Eulalio leidt ook het jongerenklassement, maar die zal dan weer gedragen worden door, nummer twee, Arrieta.

Dag van morgen

Donderdag kunnen de renners eindelijk weer iets rustiger aan doen. Dan trekt het peloton over 142 nagenoeg vlakke kilometers, van Paestum naar de grote stad Napels. De sprinters ruiken hun kansen, maar moeten op het eind nog even oppassen. De slotkilometer bestaat immers uit een kasseistrook die vals plat omhoog gaat, en een U-turn vlak voor de finish.

Volg via onze wielerpagina het laatste nieuws over de Giro d'Italia, check de 17 Nederlanders in koers, raadpleeg de tv-gids en bekijk de uitslagen en klassementen van de Ronde van Italië.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover