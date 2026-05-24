De laatste dag van de tweede week van de Giro d'Italia leek er eentje voor de sprinters, maar in de straten van Milaan werden zij verrast door de kopgroep. In het klassement veranderde er weinig, waardoor Jonas Vingegaard de roze trui houdt en Thymen Arensman nog altijd mag dromen van het podium.

Jonas Vingegaard mocht zondag voor de eerste keer deze Giro starten in de roze leiderstrui nadat hij een dag eerder zijn derde etappezege had geboekt. De topfavoriet zag de leiding in het klassement niet in gevaar komen in de rit naar Milaan. Mede doordat de laatste plaatselijke ronde in de stad door gevaarlijk geplaatste dranghekken geneutraliseerd werd en er dus geen tijdverschillen werden opgenomen.

Vingegaard heeft daardoor voorafgaand aan de slotweek van de Giro een voorsprong van 2.26 op de Portugees Afonso Eulalio, die de roze trui eerder deze Giro door een vlucht pakte en hem pas na negen dagen moest inleveren. Eulalio is wel nog altijd de leider in het jongerenklassement en draagt daardoor dinsdag weer de witte trui.

De grootste uitdager voor de Deense topfavoriet lijkt echter niet Eulalio, maar de Oostenrijker Felix Gall. Hij staat de derde op 2 minuten en 50 seconden van Vingegaard. Thymen Arensman is met zijn vierde plek (op 3.03) de beste Nederlander. Jai Hindley (3.43) en Giulio Pellizzari (4.22) hijgen echter in zijn nek.

De paarse puntentrui wisselde zondag wel van schouders. Sinds het begin in Bulgarije hing die om de schouders van de pijlsnelle Fransman Paul Magnier, maar hij verloor hem zaterdag voor het eerst aan Jhonathan Narvaez. Magnier werd echter vijfde in Milaan en pakte daarmee genoeg punten om de trui te heroveren.

Vingegaard blijft leider in zijn positie in het bergklassement met 84 punten voorsprong op Jardi van der Lee. De Nederlander draagt dinsdag wel de blauwe trui aangezien Vingegaard niet twee truien tegelijk kan dragen.

