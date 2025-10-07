Er staat al jaren geen maat op topwielrenner Tadej Pogacar. De Sloveense alleskunner op de fiets won meerdere keren de Tour de France en werd twee jaar op rij wereldkampioen. Maar nu staat hij voor een unieke strijd tegen zijn grootste rivalen.

Op 19 oktober gaat Pogacar het namelijk opnemen tegen Jonas Vingegaard, Primoz Roglic en Isaac del Toro. Op het eerste oog niets geks, maar zij zijn ook de enige vier renners in koers. Bij de Andorra Cycling Masters nemen de vier toprenners het tegen elkaar op. Niet helemaal eerlijk, aangezien Pogacar en Del Toro wel teamgenoten zijn bij UAE Team Emirates.

Kampioen der kampioenen

Dat onderonsje gebeurt bij de Andorra Cycling Masters, wat officieel geen onderdeel uit maakt van de UCI-kalender. "We wilden 4 steengoeie renners met elkaar laten koersen zonder de steun van teams", klinkt het van organisator David Quintana. "Zo kunnen de fans elk jaar zien wie de kampioen onder de kampioenen is."

De vier topwielrenners gaan via een tijdrit en korte koers bepalen wie de allersterkste is. Er is een race tegen de klok van acht kilometer over een klimparcours op de Coll de la Gallina. Vervolgens moeten ze nog 32 kilometer fietsen in Andorra la Vella. Van die unieke strijd wordt ook een documentaire gemaakt, die later dit jaar nog te zien zal zijn op verschillende streamingdiensten.

Veelvraat Pogacar

Het is te hopen voor Vingegaard, Roglic en Del Toro dat de honger van Pogacar dan is gestild. De Sloveen werd in september opnieuw wereldkampioen en daar voegde hij afgelopen weekeinde een Europese titel aan toe. In de zomer won hij ook al de Tour de France.

Twee dagen na zijn gouden medaille op de EK was Pogacar in zijn regenboogtrui de beste in de Italiaanse wielerkoers Tre Valli Varesine gewonnen. Dat deed hij geheel in stijl, met een solo van 20 kilometer. Op de WK (75 kilometer) en EK (60 kilometer) ging hij er ook al vroeg vandoor. Een gelukje voor het drietal: op 19 oktober is de wegrit niet zo lang.