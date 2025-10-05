Tadej Pogacar heeft zondag opnieuw wielergeschiedenis geschreven. Een week nadat hij in Rwanda zijn wereldtitel prolongeerde, kroonde de Sloveense superkampioen zich ook tot Europees kampioen op de weg. In het Franse Guilherand-Granges reed hij al op 76 kilometer van de finish weg bij Remco Evenepoel, waarna zijn zege niet meer in gevaar kwam.

Vijf Nederlanders verschenen aan de start, nadat Dylan van Baarle zich vanwege zijn val in de tijdrit van woensdag moest afmelden. Daan Hoole en Mathijs Paasschens lieten zich meteen zien in de vroege vlucht en kleurden het begin van de koers. Maar toen de favorieten zich begonnen te roeren, was het snel gedaan met de voorsprong. Daarna nam Pogacar het heft in handen. De Sloveen zette vroeg aan en duldde vanaf dat moment geen tegenstand meer.

Pogacar herhaalt kunsstukje

De Sloveen plaatste zijn beslissende versnelling op de Saint-Romain-de-Lerps, waar Evenepoel nog even probeerde aan te haken maar uiteindelijk moest lossen. Vanaf dat moment werd het een herhaling van zijn WK-zege een week eerder: een solo waarin niemand nog in de buurt kwam. Pogacar bleef in zijn karakteristieke, ogenschijnlijk moeiteloze stijl tempo maken en bouwde zijn voorsprong gestaag uit.

Achter hem reed Evenepoel in zijn eentje naar zilver, ruim een minuut later. De negentienjarige Fransman Paul Seixas maakte het feest voor het thuispubliek compleet met een verrassende bronzen medaille, na een late versnelling op de slotklim Val d’Enfer. Tweevoudig Tourwinnaar Jonas Vingegaard kende daarentegen een dag om snel te vergeten: de Deen verloor al vroeg de aansluiting en verdween anoniem uit de wedstrijd, ver voordat de finale begon.

Historische dubbel voor Pogacar

Met zijn overwinning schrijft Pogacar opnieuw geschiedenis: hij is de eerste renner ooit die op hetzelfde moment wereld- én Europees kampioen op de weg is. Zijn seizoen — met zeges in de Tour de France, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije — krijgt daarmee nóg meer glans.

De Sloveen evenaart bovendien bijna de legendarische prestaties van Eddy Merckx in 1969. Waar Merckx destijds de Tour en drie monumenten won, voegt Pogacar daar nu de regenboog- én sterrentrui aan toe. Alleen een nieuwe overwinning in Lombardije kan zijn historische jaar nog completer maken.

Demi Vollering redt Nederlandse eer

Nederland kon verder geen rol van betekenis spelen in de strijd om de medailles. Na de vroege tempoversnellingen moesten de renners van bondscoach Koos Moerenhout overboord. In het zware heuvelachtige parcours rond Guilherand-Granges bleek het tempo van Pogacar en Evenepoel simpelweg te hoog, waardoor een goede uitslag te hoog gegrepen was voor Oranje.

Een dag eerder was er wél succes voor Nederland. Demi Vollering soleerde in Valence naar de Europese titel bij de vrouwen, na een indrukwekkende aanval van 37 kilometer. Voor de Zuid-Hollandse is het haar eerste EK-goud en alweer de negende Nederlandse titel in tien edities.