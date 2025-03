Jonas Vingegaard liep bij val in Parijs-Nice meer schade op dan gedacht, rentree verder uitgesteld

De Deense wielrenner Jonas Vingegaard heeft bij zijn val in Parijs-Nice meer schade opgelopen dan in eerste instantie werd gedacht. De kopman van Visma | Lease a Bike kampt ook met een hersenschudding, waardoor hij zijn rentree op de fiets moet uitstellen.

Vingegaard kwam tijdens de vijfde etappe van de Franse etappekoers Parijs-Nice zwaar ten val. Terwijl de tweevoudig Tour de Frace-winnaar op de slotklim de nodige tijd verloor zag hij hoe ploeggenoot Matteo Jorgenson zijn leiderstrui overnam.

Na afloop vertelde de Amerikaan, die het eindklassement op zijn naam schreef, dat Vingegaard dacht dat hij zijn hand had gebroken. Daarnaast zou hij pijn in zijn gezicht hebben gevoeld en last van duizeligheid hebben gehad. Later die avond gaf het team een update waarin werd bevestigd dat de Deen zijn hand had gekneusd. Vingegaard ging de volgende dag niet meer van start.

Rentree van Jonas Vingegaard uitgesteld

"Na de val was ik duizelig en na de etappe werd ik misselijk en ontzettend moe. Dat bleef de dagen erna zo", aldus Vingegaard, die inmiddels bezig is aan zijn herstel. "Ik ben blij dat ik weer op de fiets zit, ook al duurde het door mijn hersenschudding wat langer dan gehoopt."

Het is nog onduidelijk wanneer Vingegaard zijn rentree in het peloton maakt. In principe zou hij na Catalonië het Critérium du Dauphiné rijden als voorbereiding op de Tour, maar die wielerronde is pas in juni. "We bekijken het nu van dag tot dag en laten de revalidatie bepalen hoe ik mijn programma ga aanpassen of aanvullen", aldus Vingegaard.