Nederlands wielertalent (21) grijpt na zinderende finale in Catalonië naast eerste profzege: 'Ik moest gewoon voluit gaan'

Tibor del Grosso was maandag in de Ronde van Catalonië dicht bij zijn eerste profzege. Dankzij een late uitval begon de Nederlandse renner van Alpecin-Deceuninck met een mooie voorsprong aan de laatste oplopende kilometer. Hoewel de winst al binnen leek, werd hij in de laatste meters toch nog voorbijgereden door de Brit Matthew Brennan.

Del Grosso reed een sterke openingsetappe van de Volta a Catalunya, waarbij hij in de laatste afdaling weg reed bij het peloton. Dankzij zijn indrukwekkende daalkunsten, die hij dankt vanuit het veldrijden, werd hij op kop gezet door zijn ploeg Alpecin-Deceuninck. Doordat zijn ploeggenoten de benen stilhielden ontstond er een gaat waar de jonge Nederlander gretig gebruik van maakten. Het leek een uitgemaakte zaak voor Del Grosso, die met een solide voorsprong de laatste kilometers inging, maar het was de oplopende finishstraat die hem uiteindelijk opbrak.

Tibor del Grosso kon de overwinning al ruiken

In de laatste meters van de rit leek Del Grosso zeker van zijn eerste zege, maar Brennan zette een indrukwekkende eindsprint in en stak de Nederlander net voor de streep voorbij voor zijn vierde overwinning op rij. Del Grosso baalde na afloop van zijn timing. "Ik begon inderdaad met een mooie voorsprong aan de laatste kilometer, maar ik had echt shitty legs."

Ploeggenoot Kaden Groves, die hem op de streep voorbij ging, gaf aan dat het plan op het laatste moment was gewijzigd. "Del Grosso had de regen zo goed onder controle dat hij naar voren werd geschoven, maar het team kwam te laat met de boodschap", aldus Groves.

Tibor Del Grosso de sterkste na spannende strijd, Puck Pieterse verpulvert haar concurrentie en soleert naar winst op NK veldrijden Tibor Del Grosso heeft het Nederlands kampioenschap veldrijden gewonnen bij de mannen. Na een spannende driestrijd klopte hij Pim Ronhaar en Joris Nieuwenhuijs na een spectaculaire slotronde. Puck Pieterse won de nationale titel bij de vrouwen. De 22-jarige renster van Fenix-Deceuninck legde in de eerste ronde al beslag op de overwinning en gaf deze vervolgens niet meer uit handen.

"Het was echt heel erg close, dat maakt het wel zuur. Mijn aanval was niet gepland. Ik voelde me eigenlijk ook helemaal niet zo goed", klonk de 21-jarige Del Grosso na afloop. "Dit was echt een van de langste kilometers die ik ooit heb gereden. Ik kon gewoon niet harder. Ik had misschien iets eerder vol naar beneden moeten rijden, dan had ik misschien wel gewonnen."

Del Grosso rijdt sinds dit jaar in het eerste team van Alpecin-Deceuninck. Dit seizoen maakte hij zijn debuut in Parijs-Nice en eindigde als 25e in de Grote Prijs van Denain. Veel wielerfans zien gelijkenissen met Mathieu van der Poel vanwege zijn achtergrond in het veldrijden, waar Del Grosso in 2024 wereldkampioen werd bij de beloften.

🚴🇪🇸 | Dit geloof je toch niet. "Het is binnen voor Tibor del Grosso" zeiden @Jangliru en @Boogerdlive, maar het was niet binnen. Matthew Brennan pakt hem in de allerlaatste meters. 🌧️🤯



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/QYuz44m66u — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) March 24, 2025

Jonas Vingegaard ontbreekt

Jonas Vingegaard ontbreekt in de Ronde van Catalonië vanwege de nasleep van zijn zware val tijdens de vijfde etappe van Parijs-Nice. Naast kneuzingen heeft de Deen ook een hersenschudding opgelopen, waardoor zijn rentree op de fiets vertraging oploopt. De tweevoudig Tour de France-winnaar is momenteel bezig met zijn herstel, maar het is nog onduidelijk wanneer hij weer zal kunnen deelnemen aan wedstrijden.

In eerste instantie had Vingegaard de Ronde van Catalonië willen gebruiken als voorbereiding op het Critérium du Dauphiné in juni. Maar vanwege de ernst van de blessure wordt zijn programma nu aangepast. "We bekijken het nu van dag tot dag en laten de revalidatie bepalen hoe ik mijn programma ga aanpassen of aanvullen," aldus Vingegaard, die afhankelijk van zijn herstel zal beslissen wanneer hij zijn volgende koers rijdt.