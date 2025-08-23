De Vuelta a España gaat beginnen. Zaterdag in Turijn start de derde en laatste grootste wielerkoers van het jaar. Dat gebeurt met vijftien Nederlanders, die je hieronder in het artikel vindt.

De Ronde van Spanje start dus in Italië. Het peloton rijdt de eerste drie dagen zelfs volledig op Italiaans grondgebied. In etappe 4 ligt de finish in Frankrijk. De dag erop wordt er voor het eerst gekoerst in Spanje. De zesde etappe eindigt in Andorra, waar een dag later ook gestart wordt. Op 14 september eindigen de renners in Madrid.

Nederlanders in Nederlandse ploegen

Het is acht jaar geleden dat er voor het laatst vijftien Nederlanders op de startlijst stonden. Visma | Lease a Bike, de grootste Nederlandse ploeg, neemt twee Nederlandse renners mee naar de start in Turijn. Wilco Kelderman moet topfavoriet Jonas Vingegaard bijstaan in het hooggebergte, terwijl Dylan van Baarle hem uit de wind moet houden op het vlakke. Van Baarle is bezig aan zijn laatste jaar bij de ploeg.

Het team van Picnic-PostNL begint met de meeste Nederlandse renners: Casper van Uden, Gijs Leemreize en Timo Roosen. Van Uden geldt als kanshebber in de spaarzame sprints in de Vuelta.

Veteraan Poels

De 37-jarige Wout Poels komt uit voor Astana. Hij begint aan zijn 25e grote wielerronde. De statistieken liegen er niet om: Poels heeft ritten gewonnen in de Tour de France, Giro d'Italia en Vuelta. In Spanje zelfs twee, waarvan de laatste in 2023 toen hij nog voor Bahrain fietste. Hij werd ook twee keer zesde (2017 en 2021) in het algemeen klassement.

Alex Molenaar (Caja Rural), Koen Bouwman (Jayco-AlUla), Tim van Dijke (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Daan Hoole (Lidl-Trek) en Oscar Riesebeek (Alpecin-Deceuninck) zijn Nederlandse eenlingen in andere ploegen.

Debutanten

Huub Artz (Intermarché-Wanty) maakt net als Pepijn Reinderink (Soudal Quick-Step), Mathijs Paasschens (Bahrain Victorious) en Jardi van der Lee (EF Education-EasyPost) zijn debuut.

Nederlandse deelnemers Vuelta 2025