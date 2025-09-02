De tiende etappe van de Vuelta heeft opnieuw voor het nodige wielervermaak gezorgd. In de zoveelste lastige bergetappe boekte Team UAE Emirates een nieuw succes. En dat konden ze vanwege de grote onrust rondom de ploeg nu zeker goed gebruiken.

De tiende etappe beloofde spektakel met een lastige slotklim, maar deze dinsdag ging het eigenlijk lange tijd nauwelijks over de verrichtingen op de wielrenfiets. Vuelta-volgers hadden het vooral over de soap tussen Team UAE Emirates en 'hun' Juan Ayuso. De wielerploeg maakte tijdens de Vuelta bekend te breken met de Spanjaard en dat kon hij niet waarderen.

Ruzie bij UAE

Het was al duidelijk dat het niet boterede tussen team en renner. Ayuso hield zich vlak voor de start niet in door te spreken van een 'dictatuur' en 'gebrek aan gesprek'. Hij startte echter gewoon in de tiende etappe om zijn kopman Joao Almeida bij te staan. Het was nota bene de Spanjaard die op de laatste beklimming heel hard op kop reed en zodoende veel renners kon lossen.

Rodetruidrager moet lossen

Dat was nodig ook, want Visma | Lease a Bike-kopman Jonas Vingegaard is in topvorm en had voorafgaand aan de etappe een voorsprong van bijna 40 tellen op Almeida. Dat was ongeveer ook de achterstand van rodetruidrager Torstein Traeen. Voor de Noor van Bahrein Victorius ging het zes kilometer voor het einde echter te hard, waardoor hij de leiderstrui moest afstaan in de lastige bergetappe naar Larra-Belagua.

Almeida testte Vingegaard nog met een aanval, maar de topfavoriet voor de eindzege gaf geen krimp. Toch viel er voor UAE nog wat te juichen. Jay Vine, de drager van de bolletjestrui, kwam na een dag in de kopgroep uiteindelijk solo als eerste over de streep en schonk de sterrenploeg zodoende een nieuwe ritzege. Het is alweer de vierde etappezege van UAE.

Ook morgen een lastige dag

Morgen lijken er wederom kansen te zijn voor de vluchters. De elfde etappe start woensdag in Bilbao en dat is ook de finishplaats. In het Baskenland trotseert het peloton veel lastige heuveltjes. De etappe start woensdag in ieder geval met een nieuwe leider: Vingegaard draagt woensdag het rood, Almeida is de nieuwe drie (38 tellen) van het algemeen klassement. Traeen zakt van één naar twee en heeft nu 26 seconden achterstand om tweevoudig Tour de France-winnaar Vingegaard.