De vierde etappe van de Vuelta kent een opmerkelijk verloop. Dinsdag rijdt het peloton de langste rit van de hele ronde, maar het parkoers zorgt voor een bijzonder tafereel. Omdat de hoogtepunten in de eerste helft liggen én de televisiezenders pas vanaf 13.30 uur live zijn, zien de kijkers nauwelijks hoogtepunten.

De rit startte dinsdagochtend in het Italiaanse Susa en eindigt ruim 206 kilometer later op Franse bodem in Voiron. Pas op woensdag, als de ploegentijdrit is, doet de Ronde van Spanje voor het eerst ook daadwerkelijk Spanje aan. Maar met twee klimmen van de tweede categorie stond er dinsdag genoeg moois op het schema om van te genieten. Zou je zeggen.

Kijkers zien nauwelijks hoogtepunten

Want de kijkers komen bedrogen uit als ze de beklimmingen van de Montgenevre en de Lautaret wilden zien. Eurosport, dat de Vuelta in Nederland brengt, is pas vanaf 13.30 uur live en besteedde de opening aan de samenvatting van etappe drie. De vijf vluchters hebben dinsdag dan al de Montgenevre beklommen en ook de aanloop naar een klim van de derde categorie (Exilles) ligt dan al achter de renners. Alleen de Lautaret moest nog op gereden worden, maar daar is iedereen al bijna mee klaar voordat de eerste meters live te zien zijn.

130 kilometer lang dalen en vlak

Zo missen de kijkers de meeste hoogtepunten van de vierde etappe. Want na de beklimming van de Lautaret is het 130 kilometer lang afdalen en zo goed als vlak richting de finish in Voiron. De situatie is hetzelfde als maandag: in het peloton controleert Lidl-Trek het tempo om kopman Mads Pedersen weer in een zetel richting de streep te krijgen. Al zullen ze hopen dat het beter gaat dan maandag, toen de Deense ex-wereldkampioen ook op de ritzege leek af te stevenen, maar in de laatste meters werd ingehaald door David Gaudu.

Grote naam valt uit

De Fransman boekte zo een hoogtepunt in zijn carrière en nam de verwachte zege van Pedersen af. Dinsdag is de volgende kans, al is de sprint een stuk vlakker en zullen meer grote namen zich ermee gaan bemoeien. Wie dat sowieso niet meer doet, is Valentin Paret-Peintre. De Fransman van Lotto Soudal moest al vroeg in de vierde etappe ziek opgeven. Hij werd vorige maand nog de held van de Tour de France door voor eigen publiek te winnen op de iconische berg Mont Ventoux en voor de eerste Franse zege in de Tour te zorgen in liefst 27 etappes.

Vijfde afvaller

Paret-Peintre is de eerste grote naam die uitvalt deze Vuelta. Eerder raakte Visma | Lease a Bike al de Fransman Axel Zingle kwijt. Verder zitten ook Guillaume Martin Guyonnet (Groupama-FDJ), Jorge Arcas (Movistar) en Carlos Garcia Pierna (Burgos) niet meer in koers.