De Deense Anders Foldager heeft voor een verrassing gezorgd in De Brabantse Pijl. Hij kwam na de eindsprint als eerste over de streep. De Belgische Quinten Hermans werd tweede.

De Deen van Jayco AlUla was na 162,6 kilometer tussen Beersel en Overijse de beste in de sprint van het peloton. Het is de eerste zege dit seizoen voor de 24-jarige. Op de erelijst van de Brabantse Pijl volgt hij de Belg Remco Evenepoel op.

Evenepoel, Wout van Aert en Tom Pidcock ontbraken in de koers en daarom werd er vooral gekeken naar Tibor Del Grosso, Mauro Schmid en Romain Grégoire als favorieten voor de zege. Toch konden zij die rol niet waarmaken. Foldager kwam als eerste over de finish, gevolgd door Hermans en Benoit Cosnefroy. Grégoire werd vierde. Alex Molenaar eindigde als beste Nederlander op plek tien.

Spannende finale

Nadat de laatste renners van een kopgroep van zes met daarbij de Nederlander Bram Dissel waren teruggepakt, begon een spannende finale. De Franse renners Romain Grégoire en Cosnefroy en de Belg Ramses Debruyne kregen na een aanval gezelschap van een drietal, met daarbij Del Grosso. De kopgroep had steeds maar een kleine voorsprong, maar Del Grosso zag de aanval met nog iets meer dan een kilometer te gaan alsnog stranden. In de lange sprint in de S-Bocht in Overijse had Foldager de beste timing.

Vrouwen

Bij de vrouwen heeft wielrenster Célia Gery uit Frankrijk Mischa Bredewold afgetroefd in de Brabantse Pijl. De 20-jarige Franse renster van FDJ United - Suez was na 125,7 kilometer de beste in de sprint in Overijse voor Bredewold en de Italiaanse Silvia Persico. Het is voor Gery de eerste profzege. Ze werd afgelopen jaar wereldkampioene in de categorie onder 23 jaar.

Met een aanval in haar eentje kwam Van der Breggen met nog 23 kilometer te gaan bij de twee Nederlandse koploopsters, Loes Adegeest en Anneke Dijksma. Met nog een lokale ronde te gaan had het trio 20 seconden voorsprong op de Italiaanse Silvia Persico en een minuut op het peloton. Dijksma moest eraf op de laatste beklimming van de Moskesstraat, maar Van der Breggen slaagde er niet in Adegeest kwijt te spelen.

Mooie winnaar

De tweevoudig wereldkampioene besloot vervolgens in het wiel van Adegeest te blijven, waardoor het peloton terugkwam. Gery ging de sprint aan en Bredewold kon er niet meer voorbijkomen.

Bredewold was blij dat ze de kans had gekregen om te sprinten. "Als je tweede wordt op een aankomst als deze is dat wel balen. Ik had het graag willen afmaken en zat er dichtbij. Maar het is een mooie winnaar", feliciteerde ze in het flashinterview de Française Gery.

De wielrenster van SD Worx - Protime vertelde dat ze wellicht in de aanloop naar de sprint te veel energie had verspeeld in haar poging het wiel van haar Belgische ploeggenote Lotte Kopecky te houden. "Dat kostte me net die ene meter", zei ze daarover.