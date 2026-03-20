Visma | Lease a Bike heeft een forse tegenvaller moeten slikken richting de start van Milaan-San Remo. Topsprinter Matthew Brennan heeft zich door ziekte af moeten melden voor de eerste voorjaarsklassieker van het jaar.

De 20-jarige Britse wielrenner is ziek en wordt vervangen door Victor Campenaerts, meldt zijn ploeg Visma-Lease a Bike. Brennan won begin deze maand Kuurne-Brussel-Kuurne en in januari de laatste etappe in de Tour Down Under. Hij hoopte ook in Milaan-San Remo mee te doen om de winst. Vorig jaar won Mathieu van der Poel de eerste wielerklassieker van het jaar en door de afwezigheid van Brennan steigen de kansen van de Nederlander wel steedsmeer.

Kanshebbers voor Milaan-San Remo

Door de afwezigheid van Brennan en het invallen van Campenaerts lijkt Visma | Lease a Bike niet meer te mikken op een massasprint voor de eindfase van Milaan-San Remo. Het uitspelen van Wout van Aert of Cristophe Laporte zou nu de meest logische optie zijn voor de Nederlandse wielerformatie. Echter lijken er maar twee renners echt te gaan wedijveren om de winst in de Italiaanse voorjaarsklassieker.

Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar zijn zonder twijfel de beste wielrenners van het moment en zij zullen allebei aan de start staan van Milaan-San Remo. De Nederlander liet al zien dat hij in een uitstekende vorm is tijdens onder andere Omloop Nieuwsblad en verschillende ritten in de Tirreno-Adriatico. Pogacar liet zich alleen zien in Strade Bianche dit seizoen. Beide heren zullen gretig zijn op een aanval vanuit het peloton en wie van de twee dan als eerst de finish zal bereiken, lijkt de grote vraag te worden.

Milaan San-Remo

Milaan San-Remo wordt standaard gezien als het eerste echte wielermonument van het nieuwe seizoen. Op zaterdag 21 maart zullen de renners beginnen aan hun eendaagse rit van de Italiaanse modestad naar San Remo. De rit gaat over 298 kilometer en de mannen zullen om 10:00 uur van start gaan. De vrouwen mogen veertig minuten later beginnen.